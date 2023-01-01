WebCatalog
Stripo

Stripo

my.stripo.email

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stripo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Stripo — платформа для дизайна электронной почты. Мы помогаем вам создавать качественные электронные письма любой сложности, в том числе с AMP, контентом в реальном времени и интерактивным контентом, в два раза быстрее. Встроенные инструменты для удобного создания электронной почты, интеграция с более чем 60 ESP.

Веб-сайт: stripo.email

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stripo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

BEE Pro

BEE Pro

beefree.io

Knak Templates

Knak Templates

templates.knak.io

Parcel

Parcel

parcel.io

Blocks Edit

Blocks Edit

app.blocksedit.com

Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

TruScore

TruScore

truscore.com

Debounce

Debounce

app.debounce.io

Cuppa

Cuppa

app.cuppa.sh

Junia

Junia

junia.ai

Desygner

Desygner

desygner.com

Recruit CRM

Recruit CRM

app.recruitcrm.io

Kirim.Email

Kirim.Email

member.kirim.email

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности