Альтернативы - Streem
Vectary
vectary.com
Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.
Zoho Lens
zoho.com
Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.
Vossle
vossle.ai
Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK позволит вам использовать все доступные системы отслеживания, такие как Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai и многие другие. Вы можете либо создавать приложения с помощью конструктора приложений, просто создавая стиль и заполняя приложение, либо создавать свои собственные прило...
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS и Android — без приложения. Запускайте свои возможности дополненной реальности в браузере по любой ссылке или QR-коду с помощью нашего простого Javascript SDK. Отслеживание в нативном качестве без платы за просмотр. Создав почти 100 AR-приложений, мы тщательно изучили болевые точки, с к...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — это инструмент разработки приложений AR. Вы можете легко создавать свои собственные приложения AR, используя MAXST AR SDK. Ниже приведены функции, включенные в MAXST AR SDK. - Трекер пространства - Трекер объектов (цель: 3D-объекты размером от 0,3 до 1,5 м) - Трекер изображений (цель:...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti предлагает удобную платформу для создания, развертывания и управления локализованным контентом дополненной реальности.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать решения AR, визуализацию продуктов и пространственные вычисления без навыков программирования. Платформа упрощает процесс разработки, предоставляя интерфейс перетаскивания, который позволяет пользователям создавать захватываю...
Onirix
onirix.com
Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальност...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-в...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — это платформа дополненной реальности для совместной работы над дизайном, которая позволяет просматривать 3D-модели в формате AR.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...
ARGear
argear.io
ARGear — это программное обеспечение дополненной реальности на основе SaaS, которое помогает разработчикам приложений реализовывать Snapchat, такие как функции и контент AR, для своих собственных приложений. В отличие от других решений AR, платформа ARGEAR предоставляет не только универсальный AR SD...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология дополненной реальности, полностью разработанная собственными силами, доступна через...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega предоставляет облачное AR-решение городского масштаба и расширяет возможности культуры и туризма, деловой сферы, образования, промышленности и многих других предприятий с помощью гибкой схемы приобретения, передовых возможностей картографии и локализации, а также удобной цепочки инструме...
Augment
augment.com
Augment — это платформа дополненной реальности, которая позволяет пользователю визуализировать продукты в 3D в реальной среде и в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона.
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo позволяет агентам службы поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам телефонов клиентов, чтобы видеть то, что они видят, без необходимости устанавливать приложение. Предоставляя компаниям возможность видеть вещи такими, какими их видят их клиенты, Viewabo расширяет возможности групп об...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по оборудованию с помощью дополненной реальности или узнавайте в режиме реального вре...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — это система дистанционного управления и цифрового рабочего процесса на основе дополненной реальности, которую можно использовать с различными устройствами, включая интеллектуальные очки, для доступа к удаленным экспертам и удаленной диагностики, оценки и устранения неполадок активов н...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — это инструмент визуальной удаленной помощи, основанный на искусственном интеллекте, дополненной реальности (AR) и модели большого языка (L.L.M.). Это позволяет экспертам глобально сотрудничать с техническими специалистами или клиентами, помогая и направляя визуально, используя аннотации A...
XMReality
xmreality.com
XMReality предоставляет решение для удаленной визуальной помощи, созданное для вашего предприятия, всегда полностью безопасное и настраиваемое в соответствии с вашим брендом. Расширенная дополненной реальностью и разработанная для простоты использования, XMReality достаточно мощна, чтобы сделать уда...
SightCall
sightcall.com
SightCall — это ведущая в мире облачная видеоплатформа на основе дополненной реальности, обеспечивающая живое удаленное взаимодействие между бизнесом и клиентами на всех континентах по всему миру. В подключенном мире, ориентированном на мобильные устройства, компании, использующие SightCall, имеют в...
Help Lightning
helplightning.com
Программное обеспечение удаленной помощи Help Lightning предоставляет услуги видеосотрудничества, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объе...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — профессиональный инструмент для удаленного общения с клиентами. Экономьте деньги и время и передайте свои ноу-хау следующему поколению технических специалистов.