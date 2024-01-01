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Альтернативы - Streem

Vectary

Vectary

vectary.com

Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR...

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR SDK позволит вам использовать все доступные системы отслеживания, такие как Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai и многие другие. Вы можете либо создавать приложения с помощью конструктора приложений, просто создавая стиль и заполняя приложение, либо создавать свои собственные прило...

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

WebAR на iOS и Android — без приложения. Запускайте свои возможности дополненной реальности в браузере по любой ссылке или QR-коду с помощью нашего простого Javascript SDK. Отслеживание в нативном качестве без платы за просмотр. Создав почти 100 AR-приложений, мы тщательно изучили болевые точки, с к...

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK — это инструмент разработки приложений AR. Вы можете легко создавать свои собственные приложения AR, используя MAXST AR SDK. Ниже приведены функции, включенные в MAXST AR SDK. - Трекер пространства - Трекер объектов (цель: 3D-объекты размером от 0,3 до 1,5 м) - Трекер изображений (цель:...

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti предлагает удобную платформу для создания, развертывания и управления локализованным контентом дополненной реальности.

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать решения AR, визуализацию продуктов и пространственные вычисления без навыков программирования. Платформа упрощает процесс разработки, предоставляя интерфейс перетаскивания, который позволяет пользователям создавать захватываю...

Onirix

Onirix

onirix.com

Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальност...

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-в...

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

AUGmentecture — это платформа дополненной реальности для совместной работы над дизайном, которая позволяет просматривать 3D-модели в формате AR.

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear — это программное обеспечение дополненной реальности на основе SaaS, которое помогает разработчикам приложений реализовывать Snapchat, такие как функции и контент AR, для своих собственных приложений. В отличие от других решений AR, платформа ARGEAR предоставляет не только универсальный AR SD...

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология дополненной реальности, полностью разработанная собственными силами, доступна через...

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR Mega предоставляет облачное AR-решение городского масштаба и расширяет возможности культуры и туризма, деловой сферы, образования, промышленности и многих других предприятий с помощью гибкой схемы приобретения, передовых возможностей картографии и локализации, а также удобной цепочки инструме...

Augment

Augment

augment.com

Augment — это платформа дополненной реальности, которая позволяет пользователю визуализировать продукты в 3D в реальной среде и в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo позволяет агентам службы поддержки отправлять ссылку для доступа к камерам телефонов клиентов, чтобы видеть то, что они видят, без необходимости устанавливать приложение. Предоставляя компаниям возможность видеть вещи такими, какими их видят их клиенты, Viewabo расширяет возможности групп об...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

oculavis SHARE предназначен для того, чтобы поднять поддержку клиентов производителей машин на новый уровень. Перестаньте путешествовать по миру ради обслуживания. Предоставляйте конечным пользователям документацию по оборудованию с помощью дополненной реальности или узнавайте в режиме реального вре...

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz® — это система дистанционного управления и цифрового рабочего процесса на основе дополненной реальности, которую можно использовать с различными устройствами, включая интеллектуальные очки, для доступа к удаленным экспертам и удаленной диагностики, оценки и устранения неполадок активов н...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie — это инструмент визуальной удаленной помощи, основанный на искусственном интеллекте, дополненной реальности (AR) и модели большого языка (L.L.M.). Это позволяет экспертам глобально сотрудничать с техническими специалистами или клиентами, помогая и направляя визуально, используя аннотации A...

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality предоставляет решение для удаленной визуальной помощи, созданное для вашего предприятия, всегда полностью безопасное и настраиваемое в соответствии с вашим брендом. Расширенная дополненной реальностью и разработанная для простоты использования, XMReality достаточно мощна, чтобы сделать уда...

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall — это ведущая в мире облачная видеоплатформа на основе дополненной реальности, обеспечивающая живое удаленное взаимодействие между бизнесом и клиентами на всех континентах по всему миру. В подключенном мире, ориентированном на мобильные устройства, компании, использующие SightCall, имеют в...

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Программное обеспечение удаленной помощи Help Lightning предоставляет услуги видеосотрудничества, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объе...

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link — профессиональный инструмент для удаленного общения с клиентами. Экономьте деньги и время и передайте свои ноу-хау следующему поколению технических специалистов.

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