WebCatalog
StatusCake

StatusCake

statuscake.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для StatusCake в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Решение для мониторинга веб-сайтов, которое увеличивает доход и позволяет вам оставаться в сети. Отслеживайте время безотказной работы, скорость страницы, домен, сервер и сертификаты SSL.

Веб-сайт: statuscake.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StatusCake, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Netumo

Netumo

netumo.com

ZeroSSL

ZeroSSL

zerossl.com

One.com

One.com

one.com

NameSilo

NameSilo

namesilo.com

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Webador

Webador

webador.com

Beget

Beget

beget.com

Dynadot

Dynadot

dynadot.com

Static.app

Static.app

static.app

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

PylexNodes

PylexNodes

pylexnodes.net

Dan.com

Dan.com

dan.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности