Альтернативы - StatSocial
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions роет каждый уголок Интернета, чтобы найти все упоминания бренда о ком-либо или о чем-либо. Используйте его для мониторинга брендов и СМИ, шпионажа за конкурентами, управления репутацией, прослушивания в Интернете и социальных сетях и многого другого!
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
Quantcast
quantcast.com
Мы применяем совершенно новый подход к рекламе в открытом Интернете.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
GWI
gwi.com
Исследования потребителей по запросу на базе GWI. Поймите свою аудиторию в одно мгновение, имея под рукой глобальные данные о потребителях.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Latana
latana.com
Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.
Choozle
choozle.com
Choozle — это программное обеспечение для цифровой рекламы, доступное всем маркетологам и рекламодателям. Мы делаем цифровую рекламу легкой и простой. Узнайте больше здесь!
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, которая обеспечивает результаты в режиме реального времени и превращает Consumer Insights в повседневное решение для брендов по всему миру. Он предлагает брендам продукт, который традиционно приобретается через агентства рыночных исследований на основе ежегодной подписки. Просто и ле...
Trensition
trendtracker.ai
Компания Trensition разработала платформу стратегической разведки на основе искусственного интеллекта под названием Trendtracker, которая помогает организациям принимать более обоснованные стратегические решения. Trendtracker постоянно предоставляет вам персонализированный взгляд на ваше будущее. Tr...
MFour
mfour.com
MFour позволяет предприятиям легко получить доступ к потребительской аналитике и поведенческим данным экспертного уровня, чтобы лучше понимать свою целевую аудиторию, оптимизировать стратегии кампаний и стимулировать рост бизнеса. MFour Studio, созданная на основе наиболее полного и надежного единог...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — это SaaS-платформа, созданная и постоянно совершенствуемая экспертами по потребительским вопросам из Dig Insights. Upsiide позволяет вам более эффективно и результативно совершенствовать и проверять свои инновационные идеи. ... Показать больше Организации, которые переносят свой инновацион...
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — это платформа управления опытом бренда (BXM), предназначенная для оптимизации психографики и основных ценностей и одновременного сплочения команды. Платформа BrandTruth обнаруживает и оптимизирует архетип бренда посредством коллективного командного опыта десятков, сотен или даже тысяч у...
Upwave
upwave.com
Аналитическая платформа для рекламы брендов Мы знаем, что ваши краткосрочные показатели не доказывают ценность инвестиций в ваш бренд. Upwave предлагает вам унифицированное кросс-медийное решение для измерения эффективности долгосрочной рекламы бренда на вершине воронки уже сегодня. Панели мониторин...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «про...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Ценная, ясная, содержательная и замечательная информация из видео, публикаций в социальных сетях, неструктурированных текстовых данных на страницах продуктов – чтобы помочь вам лучше понять мысли, чувства, мотивацию и процессы принятия решений ваших клиентов. Comments Analytics — это инструмент иску...
quantilope
quantilope.com
Quantilope автоматизирует исследования потребителей, чтобы быстро и легко получать высококачественную информацию. Наша платформа Consumer Intelligence Platform предлагает передовые количественные и качественные решения на основе искусственного интеллекта для поддержки принятия решений на основе данн...
Attest
askattest.com
Attest — это платформа для исследования потребителей, которая заменяет догадки фактами. Мы делаем простым и быстрым доступ к своей целевой аудитории и раскрытию возможностей с помощью потребительских данных. Мы делаем это, объединяя лучшие исследовательские технологии и человеческий опыт. Знаменитые...
Suzy
suzy.com
Suzy — это комплексная платформа для анализа потребительской информации, которая объединяет количественную, качественную и высококачественную аудиторию в единое подключенное исследовательское облако. Набор продуктов Suzy позволяет проводить надежные и повторяющиеся исследования — эффективно и в масш...
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные ...
Zoomph
zoomph.com
Zoomph поможет вам измерить ценность спонсорства и понять свою аудиторию как комплексную платформу для анализа аудитории и оценки спонсорства.
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...
BrandOps
brandops.io
Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа маркетинговой эффективности, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результато...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...