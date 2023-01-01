Получите автоматизированные операции без устаревших технологий. Stateset — это связующая ткань для предприятий DTC, позволяющая создавать, координировать и выполнять рабочие процессы, управляемые событиями.

Веб-сайт: stateset.io

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