WebCatalog
Standvirtual

Standvirtual

standvirtual.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Виртуальный стенд №1 среди автомобилей. Ищите и продавайте автомобили, мотоциклы, коммерческие автомобили, грузовики, грузовые автомобили, дома на колесах, лодки и автозапчасти. Подержанные и новые автомобили по лучшей цене.

Веб-сайт: standvirtual.com

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