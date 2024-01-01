Альтернативы - Sprig

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Идеальная альтернатива Google Analytics для обеспечения конфиденциальности. Присоединяйтесь к более чем 2,5 миллионам веб-сайтов, которые уже пользуются преимуществами аналитики и аналитики с идеальной конфиденциальностью.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Pendo

Pendo

pendo.io

«Пендо» — кенийский драматический телесериал, который выходит в эфир на НТВ, премьера которого состоялась 3 декабря 2014 года. Автор сценария — Грейс Дэнил, продюсер и распространитель — DIL Pictures.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.

PostHog

PostHog

posthog.com

Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…

Prolific

Prolific

prolific.co

Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты

Maze

Maze

maze.co

Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе

Discuss

Discuss

discuss.io

Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...

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