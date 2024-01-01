Альтернативы - Sprig
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
Sentry
sentry.io
Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
TWIPLA
twipla.com
Идеальная альтернатива Google Analytics для обеспечения конфиденциальности. Присоединяйтесь к более чем 2,5 миллионам веб-сайтов, которые уже пользуются преимуществами аналитики и аналитики с идеальной конфиденциальностью.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Pendo
pendo.io
«Пендо» — кенийский драматический телесериал, который выходит в эфир на НТВ, премьера которого состоялась 3 декабря 2014 года. Автор сценария — Грейс Дэнил, продюсер и распространитель — DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
dscout
dscout.com
Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…
Prolific
prolific.co
Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Maze
maze.co
Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
Discuss
discuss.io
Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.
Lucky Orange
luckyorange.com
Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...