Альтернативы - Spokestack
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!
Speechnotes
speechnotes.co
Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасный, точный и сверхбыстрый.
Krisp
krisp.ai
Наслаждайтесь HD-голосом без фонового шума и эха во время удаленных собраний, подкастов и записей. Krisp предотвращает отвлекающие факторы, повышая производительность и профессионализм.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Resemble.ai
resemble.ai
Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
Создавайте каверы AI с вашими любимыми голосами! Платформа №1 для создания высококачественных AI-обложек за считанные секунды!
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
AssemblyAI
assemblyai.com
Получите доступ к мощным моделям искусственного интеллекта для расшифровки и понимания речи Наш простой API предоставляет модели искусственного интеллекта для распознавания речи, обнаружения говорящего, обобщения речи и многого другого. Мы опираемся на новейшие исследования в области искусственного...
Hour One
hourone.ai
Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке
Gladia
gladia.io
Раскройте весь потенциал своих данных с помощью надстроек AI-транскрипции, транскрипции и аудиоаналитики с помощью единого API.
Shownotes
shownotes.io
Создайте целевую страницу с кратким описанием, 7 пунктами и запоминающейся цитатой. Расшифруйте аудиофайл с помощью Whisper. Транскрибируйте французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Превратите свои мысли в сообщение в блоге. Поддерживает Youtube, Spotify, Spreaker и Buzzsprout. П...
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — это приложение-телесуфлер, которое следит за вашим голосом и помогает создавать видеоролики и презентации. PromptSmart — это первое в мире приложение-телесуфлер с функцией распознавания голоса — самый продвинутый инструмент для публичных выступлений! Запуск в августе 2014! PromptSmar...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voi...
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — инновационная чешская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2006 году с целью раскрыть голосовой потенциал с помощью голосовой биометрии и технологий распознавания речи. Благодаря тесному сотрудничеству с известной группой исследования речи в Технологическом универси...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr — это программа для создания видео с искусственным интеллектом, которая помогает создателям создавать видеоролики для контент-маркетинга в 10 раз быстрее за счет автоматизации работы по редактированию видео, например, создания видеоматериалов, создания субтитров, автоматической обрезки и мно...
Kukarella
kukarella.com
Озвучивайте голос с идеальной четкостью звука, темпом, интонацией и произношением. На Kukarella вы можете попробовать лучшие нейронные голоса с искусственным интеллектом. Все коммерческие права включены. Kukarella предлагает доступ к более чем 800 голосам искусственного интеллекта на 130 языках и а...
Deepgram
deepgram.com
Встройте голосовой искусственный интеллект в свои приложения. От стартапов до НАСА API-интерфейсы Deepgram используются для расшифровки и понимания миллионов аудиоминут каждый день. Быстро, точно, масштабируемо и экономически эффективно. Все, что нужно разработчикам, чтобы создавать с уверенностью ...
SpeechAce
speechace.com
В SpeechAce мы стремимся помочь изучающим язык улучшить свои разговорные способности с помощью универсальной технологии распознавания речи. Мы разработали первый в мире API распознавания речи, который не только помогает изучающим язык оценить свои разговорные навыки, но и определить точные области, ...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — это передовой инструмент преобразования речи в текст, который обеспечивает компаниям и частным лицам беспрецедентную точность и эффективность. Наша передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точную транскрипцию аудио- и видеоконтента в письменный текст, поддерживая до 1...
ArtPro
artpro.com
ArtPro — это программное обеспечение для управления запасами произведений искусства, предназначенное для каталогизации, архивирования, отслеживания, обмена и хранения произведений искусства в Интернете.
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai занимается разработкой платформы агрегатора искусственного интеллекта для создания утилит повышения качества обслуживания клиентов. Waanee.ai разрабатывает платформу агрегатора искусственного интеллекта для создания утилит по повышению качества обслуживания клиентов. Платформа обеспечивае...
CueMe
cueme.com
CueME — лучшее в мире приложение для игры в бильярд, позволяющее находить людей для игры лично или виртуально на соревнованиях любого уровня в одиночном, парном разряде и турнирах. Играйте с кем угодно из любой точки мира с помощью технологии видео, подсчета очков и ранжирования CueME. Во время игры...
Dictanote
dictanote.co
Мы помогаем пользователям повысить производительность с помощью голосового набора текста! Dictanote — это современное приложение для заметок со встроенной функцией преобразования речи в текст, позволяющее легко набирать заметки голосом на более чем 50 языках. Voice In — это расширение Chrome для п...
Jotengine
jotengine.com
Jotengine делает разговоры и встречи более продуктивными, превращая их в аудиотранскрипцию и субтитры к видео.