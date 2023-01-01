Альтернативы - Sparklane
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Nimble
nimble.com
CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.
Seamless.AI
seamless.ai
Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Snov.io
snov.io
Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.
Mailshake
mailshake.com
Создайте график продаж с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей всего за 5 минут. От $59 в месяц.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
Growbots
growbots.com
Используйте Growbots, чтобы полностью автоматизировать процесс исходящих продаж. Поиск и поддержка в одном месте. Мы интегрируемся с Salesforce и HubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент для поиска электронной почты для B2B-продаж и электронного маркетинга. Наше программное обеспечение преобразует общедоступные данные в расширенный инструмент для поиска клиентов по электронной почте, который помогает профессионалам в маркетинге по электронной почте и инфор...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
FindThatLead
findthatlead.com
Больше никакой ручной поисковой работы! FindThatLead масштабирует лидогенерацию для увеличения продаж и роста.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Kaspr
kaspr.io
Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.
HG Insights
hginsights.com
Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — это платформа инструментов поиска продаж B2B. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте сигналы о покупке и персонализируйте холодный охват для исходящего поиска.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
Cognism
cognism.com
Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.
Pobuca Connect
pobu.ca
Обновите свою команду с помощью универсального приложения для управления контактами, преобразуйте несколько списков деловых контактов в одну унифицированную адресную книгу и получайте к ней доступ из Интернета, с мобильного устройства или даже из Outlook и Gmail. Добавляйте настраиваемые поля и теги...
GetEmail.io
getemail.io
Получите чью-либо электронную почту за считанные секунды. Мы используем алгоритмы больших данных и машинного обучения, чтобы за одну секунду найти адрес электронной почты любого специалиста в любой компании.
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads — это полнофункциональный набор инструментов для холодной работы, который поможет вам создавать списки целевых потенциальных клиентов, отправлять холодные электронные письма и назначать больше встреч с вашими идеальными потенциальными клиентами на одной панели.
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше универсальное решение для автоматизации LinkedIn, электронной почты и Twitter. Вместе с «Знакомьтесь, Альфред» раскройте потенциал плавной автоматизации и легко управляйте своей многоканальной воронкой продаж. Повысьте эффективность и производительность вашей команды, выиграв более 10 часов в н...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — это ведущая платформа для поддержки и автоматизации продаж, миссия которой заключается в преобразовании повседневных продаж и маркетинга. Проект был основан в Роттердаме, Нидерланды, в конце 2018 года командой из 10 человек. Платформа предоставляет данные о компаниях и контактные данны...
Success.ai
success.ai
Success.ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять неограниченное количество электронных писем проверенным потенциальным клиентам, увеличивая ваш охват. Мы определяем правильных потенциальных клиентов для таргетинга, персонализируем ваши электронные письма и отслеживаем резул...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Комплексная аналитика для стимулирования роста вашей компании и одновременной защиты от финансовых рисков с помощью нашей платформы данных B2B, обеспечения соответствия требованиям и кредитных рисков.
LoneScale
lonescale.com
Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу B2B для генерации лидов, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная плат...
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположе...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.
SalesQL
salesql.com
Ускорьте поиск потенциальных клиентов в LinkedIn Используйте SalesQL для поиска адресов электронной почты для ваших целей LinkedIn, даже если вы еще не связались с ними.
Luna.ai
luna.ai
Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...
Clearout
clearout.io
Массовая проверка электронной почты — точность 98%+, соответствие GDPR, удаление спам-ловушек, проверка электронной почты на злоупотребления, поиск электронной почты, API в реальном времени, время безотказной работы 99,9% — бесплатная пробная версия со 100 кредитами!
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Soleadify
soleadify.com
Специальные данные о малом бизнесе во всем мире. Честные и надежные данные для автоматизации процессов B2B в быстро меняющемся мире.
Bombora
bombora.com
Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.
Magileads
magileads.com
Наше решение предназначено для компаний, которые хотят сократить время и затраты на поиск потенциальных клиентов, одновременно максимизируя привлечение потенциальных клиентов. Как настоящий помощник ваших отделов продаж и маркетинга, мы анализируем, проводим и оптимизируем ваш поиск потенциальных кл...
Entytle
entytle.com
Entytle помогает промышленным OEM-производителям повысить лояльность, сократить отток клиентов и получить пожизненную выгоду от установленной базы. Наш SaaS использует AI/ML, чтобы наши пользователи могли легко выявлять, расставлять приоритеты и курировать предложения для существующих клиентов.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и п...
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешней ситуации с отслеживанием клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным...