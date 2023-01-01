Банковское дело для того, что вы строите. SpaceRemit — компания, занимающаяся финансовыми технологиями. Она позволяет любому платить любым удобным для него способом, в том числе через банковские счета, местные способы оплаты или остатки на счетах, без разглашения финансовой информации.

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