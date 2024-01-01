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Альтернативы - Sourcery

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.

Telum Media

Telum Media

telummedia.com

Telum Media — это комплексная платформа для контактов со СМИ, которая создает связи между PR и медиаиндустрией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.

The Shelf

The Shelf

theshelf.com

The Shelf — это сайт, который помогает блоггерам-фрилансерам и влиятельным лицам в социальных сетях связаться с брендами, желающими сотрудничать.

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду Алекса Норткотта, состоящую из опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли, с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам н...

PressPitch.io

PressPitch.io

presspitch.io

PressPitch.io — это программное обеспечение для связей с общественностью (PR), управляемое сообществом. Мы объединяем журналистов, предприятия малого и среднего бизнеса и стартапы для прямого общения и сотрудничества. Он предоставляет малому бизнесу самостоятельное решение, позволяющее ускорить их п...

PodSeeker

PodSeeker

podseeker.co

Podseeker — это база данных подкастов для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Мы помогаем нашим пользователям ориентироваться в мире «новых медиа» и предоставляем инструменты, которые помогут им бронировать подкасты в качестве гостя.

OnePitch

OnePitch

onepitch.co

Избавьтесь от догадок в своей медиа-стратегии. Технология сопоставления OnePitch предоставляет точный список СМИ для каждого предложения, что упрощает вашей команде стимулирование интереса, обеспечение мест размещения и повышение узнаваемости бренда. Доставляйте результаты быстрее с OnePitch.

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...

NinjaOutreach

NinjaOutreach

ninjaoutreach.com

Имея более 130 миллионов профилей в нашей базе данных с веб-сайтов Instagram, TikTok, YouTube и Blogger, NinjaOutreach — это ведущее программное обеспечение для блоггеров и влиятельных маркетинговых агентств для онлайн-брендов, цифровых маркетологов и малого бизнеса, заинтересованных в расширении св...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...

Anewstip

Anewstip

anewstip.com

Anewstip — это универсальная PR-платформа, которая помогает предпринимателям, специалистам по связям с общественностью и маркетологам искать соответствующие контакты в средствах массовой информации (журналистов, редакторов, блоггеров, влиятельных лиц и т. д.), создавать списки СМИ, рассылать персона...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

Tagger от Sprout Social произвел революцию в индустрии маркетинга в социальных сетях для некоторых крупнейших сегодня брендов и агентств, включая Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline и Dolce & Gabbana. Платформа социального интеллекта, основанная на...

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

Найдите влиятельных лиц за считанные секунды. Мгновенный доступ к влиятельным лицам Instagram, Youtube, Tiktok и Twitch по местоположению и категориям. Проанализируйте их аудиторию и свяжитесь с ними.

PressRush

PressRush

pressrush.com

Усильте свои PR-кампании с помощью PressRush База данных контактов СМИ, списки СМИ и поиск журналистов для связей с общественностью

Postaga

Postaga

postaga.com

Привлекайте больше потенциальных клиентов, стройте отношения и получайте обратные ссылки с помощью эффективной, простой и холодной электронной почты и платформы для продаж.

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Откройте для себя влияние онлайн-пиара! Следите за тем, что говорят о вашем бренде, создавайте свою историю, идентифицируйте и привлекайте свою аудиторию, а также анализируйте результаты.

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