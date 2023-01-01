Альтернативы - SocialLadder

Loyoly.io

loyoly.io

Мы считаем, что резкий рост затрат на приобретение вызван устаревшей моделью маркетинга бренда для потребителя. Пришло время перемен. Потребители ищут близости и доверия и обращаются к своим коллегам за рекомендациями по продуктам. Традиционные реферальные программы могут оказаться неэффективными, и...