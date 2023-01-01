Альтернативы - SocialLadder
ClickBank
clickbank.com
ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Создавайте и выполняйте маркетинговые планы за считанные секунды с помощью искусственного интеллекта. Найдите лучшую тактику взлома роста для вашего бизнеса с помощью ИИ. Переключите маркетинг на автопилот и развивайтесь.
Awin
awin.com
Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.
Involve Asia
involve.asia
Involve — это ведущая платформа партнерского маркетинга, позволяющая партнерам и рекламодателям увеличивать свои онлайн-доходы в Малайзии. Присоединяйтесь к нашей партнерской сети прямо сейчас!
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще Simplero предоставляет вам все инструменты, необходимые для построения и развития успешного бизнеса в области онлайн-образования, в одном месте.
Talkable
talkable.com
Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!
BrandChamp
brandchamp.io
Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Evolup
evolup.com
Evolup — единственное решение, на 100% предназначенное для создания партнерских магазинов, основанное на искусственном интеллекте. Бесплатная 7-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется!
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising — агентство цифровой рекламы, предоставляющее комплекс решений по привлечению клиентов. Узнайте, как привлечь свою целевую аудиторию!
Marketcall
marketcall.com
Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
ReferralCandy
referralcandy.com
Представьте, что ваши клиенты помогают вам увеличить продажи! Рекомендации клиентов являются ключом к вирусному маркетингу и процветающему бизнесу. С помощью ReferralCandy привнесите эту невероятную силу влияния коллег в свой собственный магазин.
LeadDyno
leaddyno.com
Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.
Smile.io
smile.io
Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.
Offer18
offer18.com
Платформа Performance-маркетинга. Для филиалов, рекламодателей и рекламных сетей, чтобы помочь им отслеживать, оптимизировать и измерять эффективность своих сетей.
BeMob
bemob.com
Программное обеспечение для отслеживания рекламы для покупателей медиа и партнерских маркетологов. Универсальное решение проблем интернет-рекламы.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Get4views
get4views.com
Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
Ambassador
getambassador.com
Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – партнерский и реферальный маркетинг Создайте циклы в своей воронке продаж, ориентированные на влиятельных лиц, представителей бренда и существующих клиентов, с помощью самого популярного программного обеспечения для партнерского маркетинга.
CJ
cj.com
Преуспейте в крупнейшей и наиболее авторитетной в мире экосистеме перфоманс-маркетинга, основанной на партнерстве, и превзойдите свои цели по росту коммерции за счет масштабируемого и устойчивого роста как для брендов, издателей, так и для авторов.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Admitad
admitad.com
Перформанс-маркетинг нового поколения. Набор решений для рекламодателей, издателей и влиятельных лиц любого размера.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket предлагает предприятиям платформу для запуска и управления высокоэффективными кампаниями реферальной программы. Наша удобная платформа позволяет предприятиям использовать огромный потенциал защиты интересов клиентов, способствуя экспоненциальному росту и увеличению числа клиентов.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных пис...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...
Herdify
herdify.com
Herdify — это компания, занимающаяся поведенческой аналитикой, которая определяет, какие сообщества сформировались вокруг брендов. В этом смысле сообщество не означает поклонников социальных сетей, программ лояльности или данных CRM. Речь идет о реальных сообществах (улицах, поселках и поселках), в ...
Harviist
harviist.com
В Harviist мы считаем, что будущее эффективного маркетинга зависит от аутентичных, органических и заслуживающих доверия рекомендаций. Чтобы использовать возможности рефералов клиентов, мы создали простую и доступную подключаемую платформу, которая позволит вам создавать и отслеживать реферальные кам...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизирует ваши реферальные процессы, создает защитников бренда и помогает вам развивать свой бизнес с меньшими затратами времени, затрат и хлопот. Он интегрируется с платформами, которые вы уже используете, автоматизирует трудоемкий и утомительный процесс рефералов и превращает...
Affilae
affilae.com
Affilae — это партнерская платформа, которая позволяет рекламодателям, сетям и покупателям создавать собственную специализированную и безопасную партнерскую сеть.
Retainful
retainful.com
Возвращайте брошенные корзины, возвращайте клиентов и увеличивайте повторные продажи с помощью более эффективного маркетинга по электронной почте. Отправляйте электронные письма, которые привлекают и конвертируют — без особых усилий.
ReferIn
referin.com
ReferIn — это инструмент для выхода на рынок, который позволяет командам продаж создавать воронку продаж посредством теплого знакомства с клиентами (вместо того, чтобы полагаться на холодный охват с низкой конверсией). ReferIn определяет все возможности для теплого знакомства с вашими руководителями...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — лучшее реферальное программное обеспечение, простое в настройке и доступное. InviteReferrals, которым доверяют более 10 тысяч предприятий и малого бизнеса, включая Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla, — это лишь немногие имена, и камп...
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...
Partnero
partnero.com
Программное обеспечение для управления партнерством для SaaS и предприятий электронной коммерции
OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитр...
Referral Rock
referralrock.com
Привлекайте больше клиентов с помощью лучшего в своем классе программного обеспечения для реферального маркетинга, которое работает вместе с вашим бизнесом. Автоматизируйте запрос, поддержите множество рефералов, согласуйте стимулы, конвертируйте в продажи, а затем повторите то же самое для вирусной...
Loyoly.io
loyoly.io
Мы считаем, что резкий рост затрат на приобретение вызван устаревшей моделью маркетинга бренда для потребителя. Пришло время перемен. Потребители ищут близости и доверия и обращаются к своим коллегам за рекомендациями по продуктам. Традиционные реферальные программы могут оказаться неэффективными, и...
Kickbooster
kickbooster.me
Мощные и эффективные решения #crowdfunding, которые помогают создателям проектов воплотить свои идеи в жизнь.💡 Kickbooster привносит в индустрию краудфандинга обширные знания и опыт в области электронной коммерции, чтобы помочь создателям проектов превратить свою идею в прибыльный бизнес или расшир...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — это вирусная платформа для привлечения клиентов для запуска новых продуктов и реферальных программ из уст в уста.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — это реферальная платформа SaaS на основе приложений, которая сочетает в себе инструменты коммуникации, управления проектами и взаимодействия, обеспечивающие высококачественные рекомендации. GTR сочетает в себе интегрированную панель управления, которая управляет потенциальными клиен...
Base AI
base.ai
Base — это платформа автоматизации клиентского маркетинга и защиты интересов B2B, которая использует искусственный интеллект, чтобы позволить маркетологам оптимизировать взаимодействие, генерировать отзывы клиентов, получать ценную информацию, фиксировать VoC и масштабировать информационно-пропаганд...
Aklamio
aklamio.com
Платформа стимулирования клиентов Aklamio позволяет брендам расти за счет привлечения новых клиентов, удержания существующих и превращения их в защитников бренда. Предприятия по всему миру используют нашу полностью управляемую платформу, чтобы предлагать множество различных типов стимулов (наличные,...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего п...