Soca
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Веб-сайт: soca.ai
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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Soca is an applied AI research company shaping the future of content, powered by human creativity.
Веб-сайт: soca.ai
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