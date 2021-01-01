Альтернативы - SMTP.com
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
SparkPost
sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа счастья сочетает в себе аутентичные инструменты коммуникации, преданных своему делу специалистов по успеху и искусственный интеллект, которые помогут вам построить долгосрочные отношения.
MailReach
mailreach.co
Сервис №1 по разогреву электронной почты, позволяющий избежать попадания в спам. Познакомьтесь с MailReach, службой разогрева электронной почты, которая повышает вашу репутацию электронной почты, создавая позитивное и реалистичное взаимодействие с вашими электронными письмами на автопилоте.
Bouncer
usebouncer.com
Служба проверки и проверки электронной почты с крутыми технологиями и по-настоящему заботливыми людьми. Самый простой в использовании, но самый мощный.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Interseller
interseller.io
Interseller помогает рекрутерам находить кандидатов и вступать в контакт с ними, находя их электронную почту и отправляя последовательности электронных писем.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Emercury
emercury.net
Превратите больше потенциальных клиентов по электронной почте в клиентов Откройте для себя платформу электронного маркетинга, которую маркетологи используют для привлечения, конвертации и удержания своих клиентов.
mailivery
mailivery.io
Mailivery makes sure your sales emails land in your prospects' inboxes more often. We send AI-generated emails to our inboxes, then take them out of spam, mark them as trusted, and respond back to you. Your reputation increases and you make more sales.
Inboxy
inboxy.io
Land emails in the inbox effortlessly so you can close more deals. The only inbox warm-up solution that utilizes a private network of headless browsers and AI to guarantee better deliverability. Our IP Warm Up service offers several distinct benefits that separate us from other market solutions. Hea...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster’s email deliverability and threat monitoring platform allows you to see beyond surface-level metrics. An incredible depth of action-ready visualizations and insights are bolstered by a proactive professional services team. Essentials for the next generation of data-driven email markete...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: The Ultimate SaaS Platform for Lead Prospecting & Email Outreach Elevate your business prospecting game with Leadspicker – a groundbreaking SaaS solution designed specifically for results-driven marketers and sales professionals. With Leadspicker, you no longer have to juggle multiple t...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense is a sales and marketing software that allows Sales and marketing professionals generate data about their prospective and existing customers every day to analyze that data to increase sales, increase marketing engagement and brand awareness, minimize bad customer experiences and lost r...
Folderly
folderly.com
Folderly is an Email Deliverability solution that offers a comprehensive approach to ensuring flawless email deliverability. Locate, solve, and prevent email deliverability pitfalls, and ensure your emails reach the Inbox folder. Never again let your emails be part of the 51% of all business emails ...
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений является нашим главным приоритетом. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от раз...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфоку...
Kasplo
kasplo.com
Программное обеспечение Kasplo для электронного маркетинга создано для оптимальной производительности и масштабируемости. Испытайте мощное удержание клиентов, жизненный цикл и конверсию.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Pipl.ai
pipl.ai
Масштабная холодная информационно-пропагандистская работа с использованием искусственного интеллекта Вы проводите холодную информационно-пропагандистскую работу? Если да – продолжайте читать. Если вы похожи на нас, вас, вероятно, не устраивают нынешние инструменты автоматизации холодного охвата. Сли...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную холодную рассылку писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации хол...
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Warmy
warmy.io
Автоматический универсальный инструмент для обеспечения доставки электронной почты, который сделает ваш канал электронной почты надежным. Почтовые ящики, готовые для проведения маркетинговых кампаний по электронной почте, с высочайшей доставляемостью электронной почты с использованием современных а...
Nureply
nureply.com
Программное обеспечение для холодной электронной почты, использующее усовершенствованный искусственный интеллект для персонализации электронной почты за считанные секунды, переписывания контента и отправки электронных писем. Увеличивайте продажи и доходы с помощью Nureply.
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.