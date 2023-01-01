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Альтернативы - smrtPhone

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Получите бизнес-VoIP с помощью Dialpad и подключите свою команду к облачной телефонной системе, которая сделает деловое общение проще и эффективнее. Попробуй бесплатно!

Cloze

Cloze

cloze.com

Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.

Five9

Five9

five9.com

Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Drift

Drift

drift.com

Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.

Writecream

Writecream

writecream.com

Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!

Adversus

Adversus

adversus.io

Улучшите исходящие звонки уже сегодня. Мы помогаем колл-центрам повышать ключевые показатели эффективности, принимать более обоснованные решения и разумнее управлять контактами.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

Разработка программного обеспечения для облачных центров обработки исходящих и входящих вызовов.

Ringover

Ringover

ringover.com

Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Truly

Truly

truly.co

Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА. Откройте для себя все инструменты и функции, которые позволят вам увеличить продажи и повысить производительность.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

Troops

Troops

troops.ai

Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

Clay

Clay

clay.com

Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.

Humanic AI

Humanic AI

humanic.ai

Humanic PLG CRM работает как переход к HubSpot и открывает Dark Pipeline без хранилища данных.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.

Upscale

Upscale

upscale.ai

Превратите потенциальных клиентов в доход Платформа взаимодействия с продавцами, которая помогает вашей команде продаж построить последовательную воронку продаж и быстрее достичь целей по доходам.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.

Kixie

Kixie

kixie.com

Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.

ZipChat

ZipChat

zipchat.ai

Увеличьте коэффициент конверсии электронной коммерции на 20%. *По мнению наших клиентов, ZipChat — наиболее эффективный способ взаимодействия с клиентами и увеличения продаж.

InstaSalesAI

InstaSalesAI

instasalesai.com

Разблокируйте свой Инстаграм. Получите больше органического трафика. Повысьте свой авторитет и увеличьте свои продажи с помощью свежего контента с использованием искусственного интеллекта.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...

Orum

Orum

orum.com

Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет продажи, объединяет команды и увеличивает доходы.

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...

Fathom

Fathom

fathom.video

Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.

Avoma

Avoma

avoma.com

Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддер...

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