Альтернативы - smrtPhone
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Dialpad
dialpad.com
Получите бизнес-VoIP с помощью Dialpad и подключите свою команду к облачной телефонной системе, которая сделает деловое общение проще и эффективнее. Попробуй бесплатно!
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Five9
five9.com
Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
PhoneBurner
phoneburner.com
Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!
Adversus
adversus.io
Улучшите исходящие звонки уже сегодня. Мы помогаем колл-центрам повышать ключевые показатели эффективности, принимать более обоснованные решения и разумнее управлять контактами.
CallTools.com
calltools.com
Разработка программного обеспечения для облачных центров обработки исходящих и входящих вызовов.
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Truly
truly.co
Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
BatchDialer
batchdialer.com
ТЕЛЕФОН ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА. Откройте для себя все инструменты и функции, которые позволят вам увеличить продажи и повысить производительность.
Outplay
outplayhq.com
В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Troops
troops.ai
Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.
CoPilot AI
copilotai.com
Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM работает как переход к HubSpot и открывает Dark Pipeline без хранилища данных.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Upscale
upscale.ai
Превратите потенциальных клиентов в доход Платформа взаимодействия с продавцами, которая помогает вашей команде продаж построить последовательную воронку продаж и быстрее достичь целей по доходам.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодные электронные письма, которые начинают теплые деловые разговоры. Автоматизируйте электронную почту и последующие действия с помощью инструмента, адаптированного к вашим потребностям.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
ZipChat
zipchat.ai
Увеличьте коэффициент конверсии электронной коммерции на 20%. *По мнению наших клиентов, ZipChat — наиболее эффективный способ взаимодействия с клиентами и увеличения продаж.
InstaSalesAI
instasalesai.com
Разблокируйте свой Инстаграм. Получите больше органического трафика. Повысьте свой авторитет и увеличьте свои продажи с помощью свежего контента с использованием искусственного интеллекта.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...
Orum
orum.com
Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет продажи, объединяет команды и увеличивает доходы.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Regie.ai
regie.ai
Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...
Telmetrics
telmetrics.com
Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддер...