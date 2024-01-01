Альтернативы - Skycatch
DroneDeploy
dronedeploy.com
Программное обеспечение для картографирования дронов. Получайте визуальные данные интерьера и экстерьера — на любой высоте, под любым углом, и все это на одной платформе.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своег...
TraceAir
traceair.net
TraceAir — единственная платформа для работы на 3D-площадках, созданная специально для строителей. Благодаря мощной визуализации наше программное обеспечение обеспечивает точные топографические сканы на визуальной платформе. Наша служба «белых перчаток» предлагает координацию полностью «под ключ» и ...
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely позволяет предприятиям и предприятиям запускать, масштабировать и поддерживать операции с дронами. Планируйте, выполняйте и согласовывайте все операции с дронами на одной простой в использовании платформе. Мы достигаем этого благодаря нашей гибкой платформенной технологии, которая учитывае...
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные ульи-дроны для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
Strayos
strayos.com
Получите доступ ко всей информации о проекте, где бы вы ни находились. Strayos — ваш единственный источник достоверной информации: от 3D-моделей и результатов взрывных работ до отчетов о запасах.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk — это веб-приложение для бизнес-администрирования и планирования полетов, созданное, чтобы помочь операторам дронов экономить время и деньги. Он предоставляет полностью интегрированный набор инструментов, включая CRM, создание продуктов, ценовое предложение и выставление счетов, управление...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker превращает изображения с вашего доступного дрона в точные карты и модели местности, позволяя каждому стать виртуальным геодезистом. Просмотрите свои результаты. Перейдите на только что созданную карту, чтобы просмотреть детали на уровне см. Переключитесь на вид местности, чтобы увидеть...
Botlink
botlink.com
Botlink — это облачная операционная платформа, которая связывает дроны с промышленностью в режиме реального времени.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk — это лучшее приложение для работы с солнечными батареями для строительных и эксплуатационных групп. Новый пакет программного обеспечения SenseHawk на основе ГИС делает управление солнечными активами таким же простым, как использование вашего любимого мобильного картографического приложени...
Scanifly
scanifly.com
Программное обеспечение Scanifly для 3D-моделирования на базе дронов автоматизирует и централизует выполнение повседневных задач, выполняемых вручную, в вашем рабочем процессе по солнечной энергии. Теперь вы можете продавать, исследовать, проектировать и устанавливать проекты с почти идеальной точно...
Propeller
propelleraero.com
Propeller — ведущая облачная платформа для операторов коммерческих дронов и промышленных компаний, которые полагаются на данные дронов.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase — это автономная платформа дронов корпоративного уровня, предназначенная для полной автоматизации рабочих процессов сбора аэрофотоснимков. Практически без вмешательства человека пользователи могут выполнять запланированные и повторяемые полеты дронов BVLOS, используя док-станции, управляемы...
Kespry
kespry.com
Kespry — ведущий поставщик автоматизированных дронов для коммерческих рынков. Kespry позволяет компаниям легко захватывать, просматривать, анализировать и обмениваться аэроданными одним нажатием кнопки.
Mapware
mapware.com
Mapware — это будущее картографического программного обеспечения для дронов. Создавайте более крупные и качественные 3D-карты в облаке. Благодаря простому в использовании интерфейсу Mapware каждый может превратить 2D-фотографии, сделанные с дрона, в фотореалистичную 3D-среду, используя процесс, назы...
Scopito
scopito.com
Scopito — это облачная платформа для управления визуальными данными. Оно помогает коммунальным предприятиям и DSP хранить, анализировать и обмениваться изображениями, полученными в ходе визуальных проверок, а также обеспечивает обзор их активов и их состояния. Scopito не основан на подписке: клиенты...
Sensat
sensat.co
Sensat — это платформа визуализации, позволяющая улучшить сотрудничество и принятие решений для всех участвующих проектных групп. Собирая и предоставляя данные об инфраструктуре, наша платформа переводит реальный мир в цифровую версию. Это позволяет физическим отраслям анализировать и понимать созда...