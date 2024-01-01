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Альтернативы - Skrapp.io

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

Nimble

Nimble

nimble.com

CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.

Mailshake

Mailshake

mailshake.com

Создайте график продаж с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей всего за 5 минут. От $59 в месяц.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...

Apify

Apify

apify.com

Заставьте Интернет работать на вас. Apify может автоматизировать все, что вы можете сделать вручную в веб-браузере, и запускать это в любом масштабе. Мы — ваш универсальный магазин по очистке веб-страниц, извлечению данных и веб-RPA.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.

Clay

Clay

clay.com

Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...

Growbots

Growbots

growbots.com

Используйте Growbots, чтобы полностью автоматизировать процесс исходящих продаж. Поиск и поддержка в одном месте. Мы интегрируемся с Salesforce и HubSpot.

BuiltWith

BuiltWith

builtwith.com

Инструмент профилирования информации о веб-технологиях. Узнайте, на чем построен сайт.

FindThatLead

FindThatLead

findthatlead.com

Больше никакой ручной поисковой работы! FindThatLead масштабирует лидогенерацию для увеличения продаж и роста.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

Cognism

Cognism

cognism.com

Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...

Icy Leads

Icy Leads

icyleads.com

Icy Leads — это полнофункциональный набор инструментов для холодной работы, который поможет вам создавать списки целевых потенциальных клиентов, отправлять холодные электронные письма и назначать больше встреч с вашими идеальными потенциальными клиентами на одной панели.

MeetAlfred

MeetAlfred

meetalfred.com

Ваше универсальное решение для автоматизации LinkedIn, электронной почты и Twitter. Вместе с «Знакомьтесь, Альфред» раскройте потенциал плавной автоматизации и легко управляйте своей многоканальной воронкой продаж. Повысьте эффективность и производительность вашей команды, выиграв более 10 часов в н...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ — это платформа инструментов поиска продаж B2B. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте сигналы о покупке и персонализируйте холодный охват для исходящего поиска.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.

Pobuca Connect

Pobuca Connect

pobu.ca

Обновите свою команду с помощью универсального приложения для управления контактами, преобразуйте несколько списков деловых контактов в одну унифицированную адресную книгу и получайте к ней доступ из Интернета, с мобильного устройства или даже из Outlook и Gmail. Добавляйте настраиваемые поля и теги...

GetEmail.io

GetEmail.io

getemail.io

Получите чью-либо электронную почту за считанные секунды. Мы используем алгоритмы больших данных и машинного обучения, чтобы за одну секунду найти адрес электронной почты любого специалиста в любой компании.

Leadership Connect

Leadership Connect

leadershipconnect.io

Надежный источник №1 для поиска нужных людей в правительстве. Прекратите поиск. Начать поиск. Общайтесь с руководителями правительства, высшим руководством, членами совета директоров и людьми, которые могут помочь в продвижении вашей политики или целей продаж. Развивать стратегические отношения для ...

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...

Sales.Rocks

Sales.Rocks

sales.rocks

Sales.Rocks — это ведущая платформа для поддержки и автоматизации продаж, миссия которой заключается в преобразовании повседневных продаж и маркетинга. Проект был основан в Роттердаме, Нидерланды, в конце 2018 года командой из 10 человек. Платформа предоставляет данные о компаниях и контактные данны...

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять неограниченное количество электронных писем проверенным потенциальным клиентам, увеличивая ваш охват. Мы определяем правильных потенциальных клиентов для таргетинга, персонализируем ваши электронные письма и отслеживаем резул...

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

Комплексная аналитика для стимулирования роста вашей компании и одновременной защиты от финансовых рисков с помощью нашей платформы данных B2B, обеспечения соответствия требованиям и кредитных рисков.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.

oppwiser

oppwiser

oppwiser.com

Oppwiser — это платформа анализа продаж, которая автоматизирует исследование потенциальных клиентов и определение приоритетов с помощью искусственного интеллекта. Платформа Oppwiser постоянно отслеживает миллиарды сигналов покупателей в Интернете, автоматизирует обнаружение готовых к покупке аккаунт...

Leadgenerator.io

Leadgenerator.io

leadgenerator.io

Leadgenerator.io: преобразование генерации лидов в B2B для растущих команд Откройте для себя Leadgenerator.io, инновационную платформу B2B для генерации лидов, которая переосмысливает и автоматизирует процесс генерации лидов для специалистов по продажам, маркетингу и операциям. Наша современная плат...

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.

SalesQL

SalesQL

salesql.com

Ускорьте поиск потенциальных клиентов в LinkedIn Используйте SalesQL для поиска адресов электронной почты для ваших целей LinkedIn, даже если вы еще не связались с ними.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...

Clearout

Clearout

clearout.io

Массовая проверка электронной почты — точность 98%+, соответствие GDPR, удаление спам-ловушек, проверка электронной почты на злоупотребления, поиск электронной почты, API в реальном времени, время безотказной работы 99,9% — бесплатная пробная версия со 100 кредитами!

Wiza

Wiza

wiza.co

Создавайте списки потенциальных клиентов из LinkedIn. Экспортируйте потенциальных клиентов из LinkedIn с точной контактной информацией и общайтесь напрямую со своей аудиторией.

Soleadify

Soleadify

soleadify.com

Специальные данные о малом бизнесе во всем мире. Честные и надежные данные для автоматизации процессов B2B в быстро меняющемся мире.

Bombora

Bombora

bombora.com

Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.

LeadPyramid

LeadPyramid

leadpyramid.com

LEADPYRAMID УЖЕ МНОГИЕ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ СЛУЖБОМ В ОБЛАСТИ БАЗ ДАННЫХ. ЭТО БЫЛО ЕДИНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИЩУЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ. Leadpyramid — это универсальное решение для всех требований к базе данных. Это инструмент анализа продаж, который п...

INNGUMA

INNGUMA

innguma.com

INNGUMA — это модульное программное обеспечение, которое позволяет создавать аналитику в вашем бизнесе путем мониторинга конкурентной среды.

Goava

Goava

goava.com

Goava’s — это платформа, которая увеличивает ваши продажи за счет выявления наиболее ценных потенциальных клиентов. Мы помогаем B2B-продавцам получить индивидуальное представление о перспективах. Платформа Goavas подскажет вам, с какой компанией вам следует связаться, с кем вам следует поговорить и ...

Fork

Fork

fork.ai

Fork — это компания, которая помогает компаниям, предоставляющим облачные услуги, разумно привлекать клиентов. Платформа компании состоит из ряда продуктов, основные объекты обслуживания ориентированы на предприятия облачных сервисов уровня IaaS, PaaS и SaaS. С помощью передовых технологий анализа д...

Company Guru

Company Guru

company.guru

Портал Company Guru позволяет получить доступ к обширной базе бизнес-данных огромного количества компаний. Внимательно изучайте рынок и экономьте ресурсы, используя нашу обширную информацию. Помогите своей команде увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое на формирование действительных целе...

SonarList

SonarList

sonarlist.io

Ищите по всему миру данные и деловую электронную почту, проверяя их без ограничений по экономичной цене.

Charm.io

Charm.io

info.charm.io

Charm.io помогает SaaS, агентствам и компаниям, предоставляющим услуги электронной коммерции, находить и идентифицировать подходящие бренды DTC для привлечения их усилий в области маркетинга и продаж. Платформа Charm предоставляет обширные данные об этих компаниях и включает более 160 фильтров, кото...

Findymail

Findymail

findymail.com

Findymail помогает вам находить и проверять электронные письма B2B для использования в ваших продажах. Мы предоставляем вам только проверенные электронные письма, которые не возвращаются, чтобы обеспечить безопасную доставляемость вашей электронной почты. Вы также можете автоматизировать ручную рабо...

Coldlytics

Coldlytics

coldlytics.com

Устали от устаревших баз данных B2B? Coldlytics органично сочетает в себе передовую автоматизацию с человеческими исследованиями, чтобы предоставить вам самые свежие данные. Отправьте свои требования к таргетингу через нашу платформу самообслуживания, и наша команда создаст для вас полностью индивид...

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.

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