WebCatalog
Skiplagged

Skiplagged

skiplagged.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Skiplagged в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Skiplagged — это поисковая система для дешевых рейсов, показывающая билеты на поездки в скрытые города в дополнение к тому, что показывают вам такие сайты, как Expedia, KAYAK и Travelocity. Сэкономьте до 80% на авиабилетах сегодня!

Веб-сайт: skiplagged.com

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