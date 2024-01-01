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Альтернативы - Sketchfab

Coohom

Coohom

coohom.com

Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...

Kickflip

Kickflip

gokickflip.com

Kickflip расширит возможности творческих способностей ваших клиентов, повысит их вовлеченность и увеличит конверсию с помощью выдающихся возможностей настройки продуктов. Визуальный настройщик продуктов со всеми индивидуальными опциями и вариантами продуктов. Настройщик продуктов Kickflip позволяет ...

Phasio

Phasio

phas.io

Подарите своим клиентам-производителям атмосферу красной дорожки Обеспечьте индивидуальный подход к каждому клиенту благодаря удобному общению при проектировании продукции и выполнении производственных заказов.

PracticeSuite

PracticeSuite

practicesuite.com

PracticeSuite — это комплексное облачное программное обеспечение для выставления медицинских счетов, управления циклами доходов, электронных медицинских записей, портала практики и CRM для практического маркетинга.

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...

ShapeDiver

ShapeDiver

shapediver.com

Превратите файлы Grasshopper в онлайн-приложения. Безопасно делитесь своими инструментами проектирования с другими, не раскрывая исходный код. Легко встраивайте их на любой веб-сайт через iframe или интегрируйте с вашей любимой платформой электронной коммерции или ERP-системой с помощью различных A...

Brikl

Brikl

brikl.com

Brikl — ведущая во всем мире технология MicroStore и групповых магазинов. Откройте магазин за 15 минут и потратьте сэкономленное время на развитие своего бизнеса. Инструменты украшения и 3D-визуализации Brikl упрощают сложность, позволяя дизайнерам заменять плоские изображения и вручную редактироват...

Expivi

Expivi

expivi.com

Создайте WOW-фактор, чтобы увеличить свои продажи с помощью 3D-визуализации и персонализации ваших продуктов в собственном браузере, как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве. Возможность вращать продукт и увеличивать его, чтобы «почувствовать» текстуру, детали и качество, значител...

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.

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