Альтернативы - Skedda
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — это онлайн-программное обеспечение для организации кейтеринга и мероприятий, которое увеличивает продажи и упрощает бронирование ресторанов, отелей и уникальных заведений.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Простое, мощное и комплексное программное решение для современных профессионалов в сфере организации мероприятий.
Venjue
venjue.com
Venjue — это универсальный инструмент управления площадками, предназначенный для того, чтобы помочь организациям, занимающимся проведением мероприятий, превратить больше запросов в гостей. От первого запроса до последнего гостя, Venjue поможет вам оптимизировать каждый аспект ваших мероприятий, позв...
Event Temple
eventtemple.com
Отмеченное наградами программное обеспечение для управления отелями и объектами Экономьте время и увеличивайте доходы с помощью нашего простого в использовании решения для отелей и развлекательных заведений.
Harpsen
harpsen.com
Harpsen — это универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями, созданное для индустрии свадеб и мероприятий.
Venuerific
venuerific.com
Venuerific — это универсальное программное обеспечение для управления площадками для проведения мероприятий в Юго-Восточной Азии. Сотни компаний воспользовались расширенными функциями программного обеспечения для управления объектами, такими как CRM, отчетность и статистика, интеллектуальное планиро...
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ от Brightly — это универсальная облачная платформа для планирования объектов, которая помогает командам планировать, организовывать и продвигать организационные мероприятия, обеспечивая команды необходимыми инструментами для централизации и автоматизации процесса от начала до конца. з...
Propared
propared.com
Propared — программное обеспечение для планирования производства организаций искусства и мероприятий
Weven
weven.co
Универсальная система управления площадками для бесперебойного взаимодействия между площадками, клиентами и поставщиками.
EventsX
eventsx.com
Фирменная платформа виртуальных мероприятий EventsX упрощает подготовку успешных мероприятий. Оставьте всю тяжелую работу нам. Наша платформа виртуальных мероприятий позаботится обо всем: от первоначальной подготовки до маркетинга и хостинга. А наша служба «белых перчаток» и преданные своему делу ме...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc — это автоматизированное облачное программное обеспечение нового поколения для бронирования площадок и управления мероприятиями, позволяющее бронировать и управлять вашими театрами и центрами исполнительских искусств.
serVme
servmeco.com
SerVme — это комплексная платформа для обслуживания гостей, которая сочетает в себе бронирование, управление столиками, мощную маркетинговую CRM, повторное вовлечение и опросы гостей, а также надежную аналитику. Специально созданная платформа для гостиничного бизнеса serVme оптимизирует операции от ...
QReserve
get.qreserve.com
Гибкая и удобная платформа планирования, позволяющая легко управлять оборудованием, лабораториями, конференц-залами, удобствами, людьми и многим другим, предоставляя при этом широкий спектр отчетов и финансовых возможностей. С QReserve: - Устанавливайте подробные правила доступа к ресурсам - Собирай...
MeetingPackage
meetingpackage.com
Продавайте свои конференц-залы и услуги онлайн с доступностью в режиме реального времени и динамическими ценами. Получайте мгновенные бронирования или запросы предложений прямо через свой веб-сайт с помощью нашей системы бронирования.
Locaboo
locaboo.com
Мы унифицируем весь рабочий процесс управления и бронирования помещений для современных организаций и команд, чтобы каждый получил максимально простой доступ к пространству, спорту и мероприятиям в кратчайшие сроки, в любое время и без усилий. Locaboo — ведущая платформа для управления площадями для...
Releventful
app.releventful.com
Releventful предоставляет владельцам бизнеса в индустрии событий универсальный набор инструментов, позволяющий им быть организованными и на связи, экономя при этом время и деньги.
Mazévo
gomazevo.com
Компания Mazévo базируется недалеко от Денвера, штат Колорадо, и была основана в 2019 году Дином Эвансом, основателем Dean Evans and Associates и создателем системы EMS Scheduling Software. Mazévo — это небольшая и активная команда, которая занимается предоставлением лучшего программного обеспечения...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations предлагает мощное онлайн-программное обеспечение для планирования и управления мероприятиями для площадок проведения мероприятий, кейтеринговых компаний и специалистов по организации мероприятий. Планирование мероприятий. Не беспокойтесь о документах Word, электронных письмах и поиск...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Начните БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ версию сегодня на PerfectVenue.com! Кредитная карта не требуется. Perfect Venue помогает независимым ресторанам, гостиничным группам и заведениям всех типов, предоставляя простую в использовании и доступную систему, которая оптимизирует процесс продаж мероприятий. ...
Planning Pod
planningpod.com
Универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями №1 для организаторов мероприятий и площадок. Узнайте, как более 20 тысяч профессионалов экономят более 62 часов в месяц и оптимизируют процессы и коммуникации с помощью нашего комплексного программного обеспечения для онлайн-управле...