Альтернативы - SimX

Ajna Lens

ajnalens.com

Помогаем каждому создавать, распространять и развивать XR с помощью AjnaVidya. Изучите отраслевые навыки за считанные минуты. Создавайте XR-опыты, используя передовые инструменты и ресурсы, а затем развертывайте и распространяйте их на AjnaVidya. Получите доступ к аналитике вашего контента и развива...