Альтернативы - SimX
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
CareAR
carear.com
С помощью CareAR вы можете ускорить решение проблем, сократить количество отправок и повысить показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управлени...
Ajna Lens
ajnalens.com
Помогаем каждому создавать, распространять и развивать XR с помощью AjnaVidya. Изучите отраслевые навыки за считанные минуты. Создавайте XR-опыты, используя передовые инструменты и ресурсы, а затем развертывайте и распространяйте их на AjnaVidya. Получите доступ к аналитике вашего контента и развива...
Help Lightning
helplightning.com
Программное обеспечение удаленной помощи Help Lightning предоставляет услуги видеосотрудничества, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объе...