Альтернативы - SimSimi
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...
Bard
bard.google.com
Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...
Poe
poe.com
Быстрый и полезный чат с искусственным интеллектом.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Chat AI
gtchat.ai
Добро пожаловать в CHAT AI, чат-бот с искусственным интеллектом, который использует новейшую технологию обработки естественного языка для интеллектуального и увлекательного общения с вами. Просто введите свое сообщение, и AI CHAT ответит обдуманно и лично. Хотите ли вы написать подробный контент (э...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник.
Bing Chat
bing.com
Bing — ваш второй пилот для Интернета на базе искусственного интеллекта