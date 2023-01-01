Альтернативы - Similarweb
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.
Seamless.AI
seamless.ai
Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
Kaspr
kaspr.io
Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.
HG Insights
hginsights.com
Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — это платформа инструментов поиска продаж B2B. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте сигналы о покупке и персонализируйте холодный охват для исходящего поиска.
Cognism
cognism.com
Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.
GetEmail.io
getemail.io
Получите чью-либо электронную почту за считанные секунды. Мы используем алгоритмы больших данных и машинного обучения, чтобы за одну секунду найти адрес электронной почты любого специалиста в любой компании.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Success.ai
success.ai
Success.ai uses AI to help you send unlimited emails to verified leads, turbocharging your outreach. We identify the right leads to target, personalize your emails, and track the results of your campaigns so you can achieve unstoppable growth.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...
FlashIntel
flashintel.ai
Разблокируйте сеть из более чем 1 миллиарда потенциальных клиентов. Используйте рабочие процессы на базе искусственного интеллекта для оптимизации взаимодействия и более быстрого заключения сделок с идеальными покупателями.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam помогает вам привлекать, конвертировать и развивать значимые отношения с клиентами с помощью самого мощного рычага роста на планете: вашей собственной партнерской экосистемы.
UpLead
uplead.com
Получите доступ к нашей точной и проверенной в режиме реального времени базе данных B2B для стимулирования роста. Благодаря встроенной проверке электронной почты UpLead является лидером в области высококачественных данных деловых контактов. Начните бесплатную 7-дневную пробную версию сегодня!