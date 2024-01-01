Альтернативы - Sigsync
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая позволяет организациям управлять электронными соглашениями. В рамках облака соглашений DocuSign DocuSign предлагает электронную подпись — способ электронной подписи на различных устройствах. DocuSign утверж...
DocHub
dochub.com
Подписывайте PDF-документы онлайн, запрашивайте электронные подписи и отправляйте многоразовые шаблоны PDF. Это PDF-редактор в вашем браузере, который интегрируется с Google и Gmail. Зарегистрируйтесь мгновенно и бесплатно.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...
Zoho Sign
zoho.com
Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Z...
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (ранее Dropbox Sign) — это самый простой способ отправлять, получать юридически обязательные электронные подписи и управлять ими. Попробуйте бесплатно!
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Предоставьте своей организации возможность оцифровать и автоматизировать рабочие процессы с помощью мощных инструментов повышения производительности труда. Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматизации рабочих процессов уже сегодня.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.
WiseStamp
wisestamp.com
Создавайте красивые индивидуальные подписи для электронных писем с помощью нашего отмеченного наградами генератора подписей. Легко создавайте и редактируйте свою подпись электронной почты — это БЕСПЛАТНО
Signaturely
signaturely.com
Загрузите документ сейчас и получите его юридическую подпись за считанные минуты. Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, которое делает подписи очень простыми.
signNow
signnow.com
Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимай...
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
Eversign
eversign.com
Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн.
DottedSign
dottedsign.com
Подписывайте документы онлайн с помощью DottedSign в Интернете, на устройствах iOS и Android юридически осуществимым способом. Получите свою первую электронную подпись уже сегодня!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit используют более 650 миллионов пользователей и продали его более чем 425 000 клиентам, от малого и среднего бизнеса до глобальных предприятий, расположенных в более чем 200 странах по всему миру. Foxit eSign — это юридически обязательная служба электронной подписи, предназначенная для подготов...
Skribble
skribble.com
Подпишитесь электронно с помощью Skribble. Юридически действителен во всем мире, надежно размещен в Швейцарии.
eSignly
esignly.com
Esignly — ведущее решение для электронной подписи на рынке, позволяющее легко, эффективно и безопасно подписывать электронные документы. Доступные в любое время, в любом месте, на любом устройстве, компании всех размеров и отраслей заменяют ручные методы подписи на бумажных носителях электронными по...
SignRequest
signrequest.com
Подпишите сами или подпишите документы. Просто, безопасно, юридически обязательно и бесплатно.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Создавайте подписи электронной почты и управляйте ими с помощью генератора подписей электронной почты NEWOLDSTAMP. Настройте шаблоны подписей электронной почты в соответствии с вашим брендом.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
Exclaimer
exclaimer.com
Создавайте профессиональные подписи электронной почты и управляйте ими. Наш ассортимент решений для управления подписями электронной почты упрощает разработку и контроль подписей электронной почты вашей организации.
Concord
concordnow.com
Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг эле...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — это современное приложение для электронной подписи, которое позволяет быстро, просто, безопасно и экономично отправлять документы на юридически обязательные подписи. Для тех, кто хочет интегрировать цифровые подписи в свои собственные приложения, создан простой в использовании API. Опирая...
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для создания, управления и отображения подписей электронной почты для любой организации централизованным, быстрым и интуитивно понятным способом с любого ПК или мобильного устройства. Интегрируется с любым решением электронной почты (Microsoft 365, Google Workspace, G ...
MySignature
mysignature.io
MySignature — это онлайн-генератор подписей электронной почты, который помогает создавать профессиональные и визуально привлекательные подписи электронной почты для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365, а также управлять подписями электронной почты для Google Workspace. Никакого техни...
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Отлично работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — это решение для электронной подписи, предназначенное для ускорения рабочих процессов. Он прост в использовании, безопасен и надежен на различных платформах.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, ор...
Signmee
signmee.com
Формы соглашения онлайн для более быстрого подписания Онлайн-конструктор форм, почтовая программа и программа электронной подписи с почтовым ящиком для всех
SignFree
signfree.io
SignFree — это универсальное решение для электронной подписи, предназначенное для быстрого и безопасного подписания документов. С SignFree вы можете подписывать неограниченное количество документов менее чем за 30 секунд, и все это бесплатно. Попрощайтесь с бумажными отходами и воспользуйтесь более ...
Signable
signable.co.uk
Программное обеспечение для электронной подписи Signable помогает отправлять юридически обязательные и безопасные онлайн-документы за считанные секунды. Начните с электронной подписи сегодня!
DocVerify
docverify.com
DocVerify продвигает подписи и нотариальное заверение в эпоху цифровых технологий с помощью надежного решения eSign и удаленного онлайн-нотариального заверения (RON). Теперь вы можете безопасно подписывать, управлять и хранить юридически обязательные документы в надежной онлайн-среде. Утвержденный и...
Signority
signority.com
Signority — это инструменты управления электронной подписью и автоматизацией документооборота, которые заменяют процесс печати-подписи-сканирования. Основанная в 2010 году компания Signority соответствует требованиям HIPAA и является ведущим поставщиком электронных подписей в секторах здравоохранени...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Secured Signing
securedsigning.com
Secure Signing — это цифровая подпись и программное обеспечение для удаленного онлайн-нотариуса, которое помогает предприятиям подписывать документы в электронном виде. Это безопасный, удобный и экономичный способ подписания документов, соответствующий ряду отраслевых норм во всем мире. Основанная в...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — это бесплатное, современное и простое решение для электронной подписи. Помимо бесплатного плана, мы предлагаем пожизненную сделку, которая отличает нас от более чем 90% других приложений для электронной подписи. Вместо того, чтобы платить ежемесячную плату за устаревшее приложение, такое...
Contractify
contractify.io
Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйт...
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow, крупнейшая платформа автоматизации документооборота, предлагает технологию без программирования, встроенные возможности интеграции и сотни ботов, которые позволяют командам оцифровывать рабочие процессы любой сложности.
RSign
rsign.com
Простота для подписывающих означает счастливые отправители. RSign eSign преобразует документы и формы в управляемые и элегантные средства электронной подписи.
Signwell
signwell.com
SignWell (ранее Docsketch). Упростите подписание документов, чтобы сократить время обработки вдвое. SignWell — это инструмент электронной подписи, обеспечивающий юридическую силу подписей и более быстрое подписание документов.
Emailee
emailee.io
Emailee — это передовая SaaS-платформа, разработанная специально для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров, которые стремятся усилить свой личный бренд и увеличить количество потенциальных клиентов с помощью электронной почты.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign — это бесплатное и простое онлайн-решение для подписи, которое позволяет легко получить подпись и двигаться дальше. С GoatSign вам не придется проходить сложные рабочие процессы — только простой и удобный процесс подписи, который экономит ваше время и энергию.
Crossware
crossware365.com
Ищете мощный инструмент, который позволит вам добавлять согласованные и соответствующие требованиям подписи, заявления об отказе от ответственности и фирменный стиль в каждое электронное письмо, отправляемое из вашей компании? Наш отмеченный наградами инструмент Crossware Mail Signature (для Microso...
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic позволяет вам централизованно управлять подписями электронной почты ваших сотрудников и дополнять их маркетинговыми баннерами, чтобы превратить ежедневный трафик электронной почты в мощный маркетинговый канал. Клиенты всех размеров по всему миру, в том числе компании из списка Fortune 500...
Letsignit
letsignit.com
Letsignit, удовлетворяющий 98% клиентов и более 1 000 000 пользователей по всему миру, представляет собой мощное решение, помогающее маркетинговым и ИТ-командам оптимизировать подписи электронной почты сотрудников для достижения единообразия бренда, стимулирования привлечения потенциальных клиентов ...
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO обеспечивает централизованное управление подписями электронной почты для вашей компании. Фирменный баннер, созданный с помощью SIGNandGO, повышает узнаваемость бренда. Благодаря индивидуальному дизайну подписи вы получаете цифровые визитные карточки, отражающие индивидуальность вашего брен...
Signer HQ
signerhq.com
Упростите процесс подписания контракта с помощью Signer HQ и тратьте меньше времени на поиск подписей.es
EZsign
ezsign.ca
Попробуйте eZsign БЕСПЛАТНО. Гибкие тарифные планы. Безопасность высшего уровня. Предназначен для канадского бизнеса.
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Signulu
signulu.com
Signulu — это программное обеспечение для электронной подписи, которое упрощает подписание документов для предприятий любого размера. Легко, безопасно и законно.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — это ведущее программное обеспечение для электронной подписи, которое оптимизирует процессы подписания документов с помощью быстрого, безопасного и удобного решения. Ощутите удобство KONSIGN, подписавшись на бесплатную пробную версию сегодня. Помимо электронных подписей, KONSIGN предлагает ...
inSign
getinsign.com
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через прило...
GreenSign
greensign.io
Электронные подписи позволяют безопасно подписывать и отправлять документы из любого места и в любое время. Это устраняет необходимость печати, сканирования и отправки физических документов по почте, экономя ваше время и нервы. GreenSign предлагает различные способы интеграции, которые помогают отде...
GoodSign
goodsign.io
Платите по мере использования. Электронные подписи. Никакой подписки не требуется. Первое решение для цифровой подписи, в котором вы платите только за то, что используете. Никаких ограничений на документы, функции или пользователей. Мы также стремимся посадить 1 миллион деревьев по всему миру, чтобы...
OKdokument
okdokument.com
Самая быстрая электронная подпись для бизнеса и фрилансеров Подписывайте документы онлайн, интегрируйте электронные подписи, оцифровывайте свою бумажную повестку дня и удаленно запрашивайте подписи у своих клиентов и партнеров.