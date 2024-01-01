Альтернативы - SightCall

Zoho Lens

zoho.com

Интерактивная удаленная помощь с использованием дополненной реальности. Взгляните на проблемы с оборудованием — от производственного оборудования до серверов — в любой момент, прямо со своего рабочего места, получив доступ к камере смартфона пользователя в удаленном месте.