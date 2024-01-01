Альтернативы - Shutterstock
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
Pecan
pecan.ai
Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.
Verteego
verteego.com
Verteego's AI analyzes your data in real-time and generates recommendations to optimize your supply chain, boost your marketing campaign.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA is a cloud-based SaaS platform that helps global manufacturers reduce excess inventory, prevent critical shortages, and establish operational command. The platform is factory-centric, bridging the gap between complex supply chains and inventory operations and their outdated, labor-intensive ...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...
Knowi
knowi.com
Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, вкл...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.
DataRobot
datarobot.com
Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...
Faraday
faraday.ai
Faraday позволяет вам встраивать искусственный интеллект в рабочие процессы вашего стека, чтобы ваши любимые инструменты работали еще лучше.