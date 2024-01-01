Альтернативы - Shutterstock

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.

Verteego

Verteego

verteego.com

Verteego's AI analyzes your data in real-time and generates recommendations to optimize your supply chain, boost your marketing campaign.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA is a cloud-based SaaS platform that helps global manufacturers reduce excess inventory, prevent critical shortages, and establish operational command. The platform is factory-centric, bridging the gap between complex supply chains and inventory operations and their outdated, labor-intensive ...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, вкл...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.

DataRobot

DataRobot

datarobot.com

Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...

Faraday

Faraday

faraday.ai

Faraday позволяет вам встраивать искусственный интеллект в рабочие процессы вашего стека, чтобы ваши любимые инструменты работали еще лучше.

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