Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Shopify Ping — это бесплатное приложение для обмена сообщениями, которое позволяет вам управлять всеми разговорами с клиентами и командой из одного места. Доступно на компьютере и в мобильных приложениях.

Веб-сайт: shopifyping.com

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