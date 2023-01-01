Продавайте легко на любой понравившейся вам платформе! Shopier — это независимая от платформы система автоматизации покупок и платежей. С Shopier вы можете легко продавать свою продукцию в своих учетных записях в социальных сетях, на своем веб-сайте или даже на различных торговых площадках. У вас нет ничего из этого? Нет проблем, вы легко можете открыть магазин в Shopier и сразу же начать продавать!

Веб-сайт: shopier.com

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