Альтернативы - ShipAid
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без кодирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукц...
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
LegitScript
legitscript.com
Уверенно оценивайте риски продавца, чтобы принять меры до того, как они приведут к штрафам, нанесут ущерб вашей репутации или поставят под угрозу общественную безопасность. Отмывание транзакций. Азартные игры онлайн. Группы ненависти. Незаконная продажа наркотиков. Нет предела тому, что неэтичные то...
Memberful
memberful.com
Монетизируйте свою страсть с помощью членства. Лучшее в своем классе программное обеспечение для участников, предназначенное для независимых авторов, издателей, преподавателей, подкастеров и т. д.
Hosting123
hosting123.net
SEO-дружественный супербыстрый веб-хостинг для всех, от веб-экспертов до новичков. Он может стать вашим всего за 3 шага.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин виджетов для веб-сайта, позволяющий повысить вовлеченность клиентов и построить последовательный путь к ним с помощью основных инструментов, доступных для вас «из коробки»: — Карточка контакта, дающая вашим клиентам возможность оставить вам сообщение, которое будет...
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам/брендам/создат...
Malomo
gomalomo.com
Создавайте свой бренд с каждой поставкой. Фирменное отслеживание заказов, которое привлекает постоянных клиентов, сокращает количество билетов WISMO и дает вам ценную информацию о операторах связи.
Aframark
aframark.com
Мы — Aframark, облачная платформа, которая собирает и отображает вопросы и ответы о продуктах на веб-сайтах. Мы являемся единственным поставщиком решений, который объединяет вопросы и ответы в режиме реального времени и позволяет создавать пользовательский контент повышать конверсию продаж. ДЛЯ ВАШИ...
Spoki
spoki.it
Spoki — это диалоговая платформа, которая использует WhatsApp в качестве канала связи, предлагая бизнес-решения для интеграции с электронной коммерцией, маркетинговыми инструментами, CRM, ERP и специализированным программным обеспечением. Spoki выводит стратегии продаж на более высокий уровень, испо...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — первая в мире платформа непрерывности цифрового путешествия, позволяющая более 1000 ведущим мировым брендам обеспечивать своим клиентам незабываемые путешествия. Платформа Namogoo формирует путь клиента так, чтобы он подходил каждому покупателю, устраняя в режиме реального времени препятст...
Content Status
contentstatus.com
Content Status предоставляет брендам, розничным торговцам и агентствам полностью автоматизированную и по требованию информацию о статусе и качестве содержимого страниц их продуктов. Благодаря 50 готовым соединениям для электронной коммерции у компаний есть масштабируемый способ немедленно узнать, яв...
Richpanel
richpanel.com
Платформа, которая сочетает в себе лучшее от искусственного интеллекта и людей для более быстрого реагирования, управления всеми каналами и масштабирования обслуживания клиентов.
Recapture
recapture.io
Автоматическое восстановление брошенных корзин, маркетинг по SMS и электронной почте + всплывающие окна с отличной аналитикой.
VOC.ai
voc.ai
Инструмент искусственного интеллекта для анализа клиентов и продуктов VocAI позволяет быстро и легко проводить исследования продуктов и определять продукты. VocAI собирает и анализирует тысячи отзывов клиентов Amazon, чтобы дать вам критическое представление о том, ЧТО ПОКУПАТЕЛЯМ НРАВИЛОСЬ, НЕ ПОНР...
EasyChannel
easychannel.com
Хотите мощное комплексное решение для всех ваших потребностей в многоканальных продажах? Тогда встречайте EasyChannel! EasyChannel — это мощная платформа, которая объединяет все ваши потребности в продажах в электронной коммерции за счет интеграции ваших каналов продаж и консолидации многоканальных ...
Brandboom
brandboom.com
Brandboom изменил традиционную коммерцию B2B и оптовые рынки и продолжает внедрять инновации с помощью простых облачных ведомостей, инструментов заказа и выставления счетов, а также стандартного отраслевого решения Brandboom Link. Торговая площадка Connect также произвела революцию в оптовом маркети...
Blutag
blu.ai
Blutag — это готовое SaaS-решение, которое позволяет розничным компаниям доставлять своим клиентам голосовые приложения без программирования всего за несколько простых шагов. Blutag обеспечивает голосовое управление вашим магазином. Порадуйте своих клиентов и повысьте их вовлеченность.
biznessmaker
biznessmaker.com
Бизнесмейкер – это комплексное решение для вашей компании. Продавайте: мы упрощаем вам продажу программного обеспечения или цифровых загрузок, таких как электронные книги, видеоэффекты и музыка. Подписки: Платформа выставления счетов по подписке SaaS для успеха бизнеса по подписке. Выставление счето...
Reusely
reusely.com
Нужен простой способ донести до клиентов предложения по обратному выкупу? Разверните собственный виджет обратного выкупа на своем веб-сайте за считанные минуты и начните получать обратные выкупы по почте и в магазине уже сегодня! Забудьте о ценах обратного выкупа с помощью электронной таблицы, синхр...
Chosify
chosify.com
В Chosify мы помогаем брендам электронной коммерции добиться наилучшего качества обслуживания клиентов. Мы помогаем им решать трудные решения, с которыми сталкиваются их клиенты, когда им приходится выбирать из множества похожих продуктов. Chosify связывает вопросы с продуктами с помощью управляемог...
LiveRecover
liverecover.com
Отправляйте текстовые сообщения своим клиентам в режиме реального времени, превращая корзины в продажи. LiveRecover помогает магазинам электронной коммерции восстанавливать брошенные корзины с помощью текстового сообщения. Существует множество приложений Shopify, которые обещают помочь вам вернуть б...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — это универсальный магазин для продавцов Amazon, которые хотят изучить бизнес-модель онлайн-арбитража на Amazon. Наше БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение предоставляет продавцам список ежедневных прибыльных товаров.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналитика подписок и конверсий для операторов приложений Shopify. - Стандартная отраслевая аналитика подписок и доходов для приложений Shopify. - Установка и распределение доходов на основе Google Analytics в магазине приложений Shopify. - Аналитика конверсий с полным отслеживанием перекрестных посл...