Альтернативы - Shelf Engine

Instacart

instacart.com

Instacart — американская компания, предоставляющая услуги доставки и самовывоза продуктов в США и Канаде. Компания предлагает свои услуги через сайт и мобильное приложение. Услуга позволяет клиентам заказывать продукты у участвующих розничных продавцов, при этом покупки совершает личный покупатель.