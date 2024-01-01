Альтернативы - Shelf Engine

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart — американская компания, предоставляющая услуги доставки и самовывоза продуктов в США и Канаде. Компания предлагает свои услуги через сайт и мобильное приложение. Услуга позволяет клиентам заказывать продукты у участвующих розничных продавцов, при этом покупки совершает личный покупатель.

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff доставляет все, что вам нужно: доставку еды, товаров для дома, закусок и алкоголя на некоторые рынки.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.

Routific

Routific

routific.com

Самое простое программное обеспечение для планирования маршрута доставки. Сочетая мощную оптимизацию маршрутов с пятизвездочным опытом доставки, Routific делает планирование местных маршрутов доставки простым и выгодным.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Комплексная платформа электронной коммерции для продуктовых магазинов, ресторанов, пекарен и любых других отраслевых предприятий, которые могут выходить в Интернет.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Абсурдно свежие продукты и наборы еды доставили в тот же день.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Планировщик маршрутов и оптимизация доставок Мы упрощаем доставку товаров или отслеживание ваших услуг. Используйте свой собственный автопарк или передайте доставку другим курьерам в одном приложении.

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности