Альтернативы - Shadow PC

Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

Испытайте новое поколение игр и развлечений с Xbox. Изучите консоли, новые и старые игры для Xbox, а также аксессуары, чтобы начать или пополнить свою коллекцию.

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

GeForce NOW мгновенно превращает практически любой ноутбук, настольный компьютер, Mac, SHIELD TV, устройство Android, iPhone или iPad в игровой ПК, о котором вы всегда мечтали. Мгновенно играйте в самые требовательные компьютерные игры и без проблем играйте на своих устройствах.

Amazon Luna

Amazon Luna

amazon.com

Представляем Luna, облачный игровой сервис Amazon, где можно легко играть в отличные игры на уже имеющихся у вас устройствах. Не ждите длительных загрузок или обновлений — просто играйте.

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