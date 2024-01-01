Альтернативы - Shadow PC

NVIDIA GeForce NOW

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GeForce NOW мгновенно превращает практически любой ноутбук, настольный компьютер, Mac, SHIELD TV, устройство Android, iPhone или iPad в игровой ПК, о котором вы всегда мечтали. Мгновенно играйте в самые требовательные компьютерные игры и без проблем играйте на своих устройствах.