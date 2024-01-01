Альтернативы - Shadow PC
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Испытайте новое поколение игр и развлечений с Xbox. Изучите консоли, новые и старые игры для Xbox, а также аксессуары, чтобы начать или пополнить свою коллекцию.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW мгновенно превращает практически любой ноутбук, настольный компьютер, Mac, SHIELD TV, устройство Android, iPhone или iPad в игровой ПК, о котором вы всегда мечтали. Мгновенно играйте в самые требовательные компьютерные игры и без проблем играйте на своих устройствах.
Amazon Luna
amazon.com
Представляем Luna, облачный игровой сервис Amazon, где можно легко играть в отличные игры на уже имеющихся у вас устройствах. Не ждите длительных загрузок или обновлений — просто играйте.