Альтернативы - Seventh Sense
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа счастья сочетает в себе аутентичные инструменты коммуникации, преданных своему делу специалистов по успеху и искусственный интеллект, которые помогут вам построить долгосрочные отношения.
mails.ai
mails.ai
Масштабируемый охват с неограниченным количеством учетных записей электронной почты. Mails.ai помогает вам проводить интеллектуальные, автоматизированные кампании по электронной почте на основе искусственного интеллекта для развития вашего бизнеса.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Перестаньте отправлять холодные письма в спам. Warmup Inbox — это служба прогрева электронной почты, которая автоматически повышает вашу репутацию в качестве отправителя электронной почты через нашу сеть почтовых ящиков, общающихся друг с другом.
MailReach
mailreach.co
Сервис №1 по разогреву электронной почты, позволяющий избежать попадания в спам. Познакомьтесь с MailReach, службой разогрева электронной почты, которая повышает вашу репутацию электронной почты, создавая позитивное и реалистичное взаимодействие с вашими электронными письмами на автопилоте.
Bouncer
usebouncer.com
Служба проверки и проверки электронной почты с крутыми технологиями и по-настоящему заботливыми людьми. Самый простой в использовании, но самый мощный.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Interseller
interseller.io
Interseller помогает рекрутерам находить кандидатов и вступать в контакт с ними, находя их электронную почту и отправляя последовательности электронных писем.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Maildroppa
maildroppa.com
Простой электронный маркетинг для занятых основателей. Maildroppa — это простой в освоении инструмент для стартапов, создающих что-то новое. Это самый простой способ связаться с вашей аудиторией и расти вместе с ней.
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.
Emercury
emercury.net
Превратите больше потенциальных клиентов по электронной почте в клиентов Откройте для себя платформу электронного маркетинга, которую маркетологи используют для привлечения, конвертации и удержания своих клиентов.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — это инструмент для разогрева электронной почты. Это поможет вашим электронным письмам «разогреться», прежде чем вы обратитесь к своим потенциальным клиентам. Как только ваша электронная почта будет подготовлена, вы будете готовы отправить входящие сообщения вашего потенциального клиента в...
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмысление взаимодействия с клиентами с помощью гиперперсонализированных электронных писем. Улучшите свой маркетинг с помощью нашей уникальной комбинации искусственного интеллекта для привлечения, удержания клиентов и многого другого.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — революционный инструмент для разогрева электронной почты. Вы можете просто подключить свой почтовый ящик, с которым хотите проводить информационно-пропагандистские кампании, и инструмент позаботится обо всем сам. Inboxigniter — это инструмент для разогрева электронной почты на баз...
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Мы предоставляем разработчикам, компаниям и ESP инструменты, опыт и поддержку, необходимые для надежной доставки, измерения и оптимизации электронных писем, чтобы они всегда и вовремя доходили до почтовых ящиков ваших клиентов.
Inboxroad
inboxroad.com
Подключитесь к SMTP-серверу Inboxroad и получите наилучшую доставку с помощью преданных своему делу экспертов. Inboxroad предлагает мониторинг и персональные советы по доставляемости, помогая вам получить максимальную отдачу от электронного маркетинга и транзакционной электронной почты.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs был создан для тех, у кого есть система генерации электронных писем. Независимо от того, есть ли у вас магазин, система выставления счетов, бухгалтерского учета, CRM, ERP, CMS или специальная система автоматизации маркетинга — EmailLabs повысит доставляемость ваших электронных писем. ✅ Бла...
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного и...
SendClean
sendclean.com
SendClean — это интеллектуальная платформа доставки электронной почты, оснащенная всеми инструментами и функциями, помогающими компаниям максимально упрощенно достигать своих целей в области маркетинга и продаж.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts — это инструмент мониторинга электронной почты конкурентов, позволяющий понять, как часто они делают скидки, когда отправляют электронные письма и как они сегментируют электронные письма.
MailChannels
mailchannels.com
Убедитесь, что электронные письма ваших клиентов всегда доставляются. Наша платформа доставки электронной почты предотвращает занесение серверов в черный список и заранее обнаруживает проблемы безопасности электронной почты.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API — это инфраструктура отправки электронной почты, которая мгновенно доставляет большой объем электронных писем через SMTP или HTTP API. Помогает обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов благодаря доставке электронных писем без задержек, увеличивая доход за счет максима...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — это платформа транзакционной электронной почты, которая удовлетворяет требованиям для таких случаев использования, как электронные письма для сброса пароля, электронные письма OTP, приветственные электронные письма и т. д. Платформа Mailazy помогает вам беспрепятственно отправлять транзакц...
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
MailMonitor
mailmonitor.com
От размещения входящих сообщений и мониторинга черного списка до анализа эффективности кампаний по электронной почте — у MailMonitor есть все необходимые инструменты, необходимые для оптимизации ваших маркетинговых кампаний по электронной почте и обеспечения постоянного следования передовым практика...
mailivery
mailivery.io
Mailivery гарантирует, что ваши рекламные электронные письма будут чаще попадать в почтовые ящики ваших потенциальных клиентов. Мы отправляем электронные письма, сгенерированные искусственным интеллектом, в наши почтовые ящики, затем удаляем их из спама, отмечаем как доверенные и отвечаем вам. Ваша ...
Inboxy
inboxy.io
С легкостью отправляйте электронные письма в папку «Входящие», чтобы вы могли заключать больше сделок. Единственное решение для подогрева входящих сообщений, которое использует частную сеть автономных браузеров и искусственный интеллект для обеспечения лучшей доставляемости. Наша услуга IP Warm Up п...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки электронной почты и мониторинга угроз Inbox Monster позволяет вам выйти за рамки поверхностных показателей. Невероятная глубина готовых к действию визуализаций и аналитических данных поддерживается активной профессиональной командой специалистов. Основы следующего поколения email-...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам....
Folderly
folderly.com
Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «В...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — это инструмент для подготовки электронной почты, который помогает компаниям улучшить репутацию отправителя и повысить вероятность попадания электронных писем во входящие. Он работает, взаимодействуя с вашим почтовым ящиком человеческим способом, например, отправляя и получая электронные...
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений является нашим главным приоритетом. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от раз...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфоку...
Kasplo
kasplo.com
Программное обеспечение Kasplo для электронного маркетинга создано для оптимальной производительности и масштабируемости. Испытайте мощное удержание клиентов, жизненный цикл и конверсию.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Pipl.ai
pipl.ai
Масштабная холодная информационно-пропагандистская работа с использованием искусственного интеллекта Вы проводите холодную информационно-пропагандистскую работу? Если да – продолжайте читать. Если вы похожи на нас, вас, вероятно, не устраивают нынешние инструменты автоматизации холодного охвата. Сли...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную холодную рассылку писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации хол...
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
InboxAlly
inboxally.com
Перейдите в папку «Входящие» и держитесь подальше от папки «Спам». Программное обеспечение для обеспечения доставки электронной почты, помогающее клиентам повысить открываемость и рентабельность инвестиций.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com — это решение премиум-класса для доставки и ретрансляции электронной почты, которое позволяет без труда отправлять и отслеживать большие объемы электронных писем.
Warmy
warmy.io
Автоматический универсальный инструмент для обеспечения доставки электронной почты, который сделает ваш канал электронной почты надежным. Почтовые ящики, готовые для проведения маркетинговых кампаний по электронной почте, с высочайшей доставляемостью электронной почты с использованием современных а...
Nureply
nureply.com
Программное обеспечение для холодной электронной почты, использующее усовершенствованный искусственный интеллект для персонализации электронной почты за считанные секунды, переписывания контента и отправки электронных писем. Увеличивайте продажи и доходы с помощью Nureply.