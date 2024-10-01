Альтернативы - sendwithus
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — это платформа доставки электронной почты, позволяющая командам разработчиков тестировать, отправлять и контролировать инфраструктуру электронной почты в одном месте. Ее поддерживают более 150 тысяч активных пользователей в месяц. Mailtrap предоставляет все необходимые инструменты для рабо...
Postmark
postmarkapp.com
Postmark — это служба доставки электронной почты, которая очень нравится разработчикам и командам разработчиков. Отправляйте транзакционные и маркетинговые электронные письма и каждый раз получайте их в почтовый ящик. Postmark поддерживает одну из лучших репутаций доставки в отрасли, маршрутизируя т...
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автомати...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это ведущая платформа общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Увеличьте конверсию и продажи, улучшите поддержку и развивайтесь быстрее с помощью HelpCrunch. Возможности включают в себя: - Живой чат - Чат-бот - База знаний - Маркетинг по электронной почте - Всплывающие ок...
Mailgun
mailgun.com
Набор мощных API, которые позволяют вам легко отправлять, получать и отслеживать электронную почту из вашего приложения, независимо от того, используете ли вы Python, Ruby, PHP, C#, Node.js или Java. Простая интеграция SMTP и простой RESTful API позволяют абстрагироваться от запутанных деталей отпра...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (ранее TransMail) — это специализированный сервис транзакционной отправки электронной почты от Zoho. ZeptoMail позволяет пользователям отправлять только транзакционные электронные письма, что помогает нам обеспечить надежную и гарантированную доставку ваших транзакционных писем. Варианты ...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — мощный поставщик услуг электронной почты, используемый более чем 150 000 компаний по всему миру для создания, отправки и отслеживания своих маркетинговых и транзакционных электронных писем. Гибкая инфраструктура Mailjet может автоматически масштабироваться для отправки до 15 миллионов элек...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
Transpond
transpond.io
Управляйте подписчиками, создавайте красивые шаблоны, создавайте автоматические электронные письма, а также отправляйте и отслеживайте кампании. Добро пожаловать в Transpond — современную маркетинговую платформу. Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающи...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Knock
knock.app
Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами. Используйте наши API для привлечения пользователей, оптимизации многоканальных рабочих процессов и управления настройками уведомлений. Основные возможности: - Управление шаблонами - Уведомления ...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — поставщик инфраструктуры электронной почты №1 в мире и самая эффективная служба доставки электронной почты. Наши клиенты отправляют более 5 триллионов сообщений в год, что составляет более 37 процентов деловой электронной почты в мире. Несколько клиентов SparkPost, включая крупнейшие соц...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — это коммуникационное программное обеспечение для предприятий и разработчиков. Мы предлагаем SMS, MMS, голосовую связь, онлайн-почту, электронную почту и факс — чтобы помочь вам общаться с важными людьми. ClickSend создан нашей талантливой командой из более чем 100 человек, которые рабо...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer помогает маркетинговым командам обеспечивать более персонализированное обслуживание клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Получите представление о поведении и вовлеченности вашей аудитории, чтобы создать уникальный покупательский опыт. Вы можете автоматизировать общение с посе...
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail — это уникальная платформа электронного маркетинга, которая делает доставку электронной почты простой и настраиваемой. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в Интернете или экспертом по базам данных, для вас найдется решение JangoMail. JangoMail предлагает круглосуточную поддержку ...
Courier
courier.com
Courier, созданный для разработчиков, — это самый быстрый способ добавить многоканальные уведомления о продуктах в веб-сайт, настольный компьютер или мобильное приложение. Облегчите жизнь разработчикам с помощью набора функций, таких как автоматизация, управление настройками, журналы аудита и белая ...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP — это надежный и многофункциональный сервис SMTP (простой протокол передачи почты), предназначенный для оптимизации доставки электронной почты как для предприятий, так и для частных лиц. С помощью TurboSMTP пользователи могут отправлять электронные письма эффективно и безопасно, гарантируя...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутрен...
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе техно...