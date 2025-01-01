Альтернативы - Sematext

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice — это облачное решение для управления ИТ-услугами, которое оптимизирует операции, автоматизирует процессы и улучшает обслуживание сотрудников.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

Atera

Atera

atera.com

Atera - платформа для управления ИТ-услугами, включая мониторинг, автоматизацию, тикетинг и удаленный доступ в одном интерфейсе.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana — это инструмент для мониторинга и визуализации данных из различных источников, позволяющий создавать панели с метриками, логами и трассировками.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic — это инструмент мониторинга доступности веб-сайтов и серверов, предоставляющий уведомления о простоях и анализ производительности.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie — решение для управления инцидентами, оптимизирующее оповещения и расписание дежурств для ИТ-команд.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot - сервис мониторинга сайтов, который отслеживает доступность через HTTP/S, Ping и другие типы проверок, отправляя уведомления о проблемах.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty — это облачная платформа для управления инцидентами в ИТ, улучшая реагирование на проблемы через автоматизацию и интеграцию с другими системами.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks - это платформа бизнес-приложений для обслуживания клиентов, ИТ-услуг и продаж, упрощая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7 предлагает бесплатные и платные услуги мониторинга сайтов, уведомляя о недоступности сайта и показывая графики времени работы и производительности.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

Netdata - это инструмент для мониторинга систем в реальном времени, позволяющий отслеживать метрики производительности и здоровья инфраструктуры без настройки.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal – это инструмент для мониторинга производительности приложений, отслеживания ошибок и анализа, с интеграцией для Ruby, Elixir, Node.js, Python и JavaScript.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.

ClickPress

ClickPress

click.press

ClickPress — приложение для управления сайтом на WordPress с простыми функциями. Обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack — это приложение для оптимизации скорости сайтов, предлагающее кеширование, оптимизацию изображений и CDN без необходимости в программировании.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Hexometer — это приложение для мониторинга веб-сайтов, проверяющее доступность, производительность, SEO и безопасность.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime - платформа для мониторинга веб-сайтов, серверов и API с использованием реального пользовательского мониторинга и визуального синтетического мониторинга.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Приложение Broadcom обеспечивает безопасный доступ к технологическим решениям и услугам компании, включая управление сетевыми и инфраструктурными приложениями.

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