Альтернативы - Sematext

Sentry
sentry.io
Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice — это облачное решение для управления ИТ-услугами, которое оптимизирует операции, автоматизирует процессы и улучшает обслуживание сотрудников.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Atera
atera.com
Atera - платформа для управления ИТ-услугами, включая мониторинг, автоматизацию, тикетинг и удаленный доступ в одном интерфейсе.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
Grafana
grafana.com
Grafana — это инструмент для мониторинга и визуализации данных из различных источников, позволяющий создавать панели с метриками, логами и трассировками.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
New Relic
newrelic.com
New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic — это инструмент мониторинга доступности веб-сайтов и серверов, предоставляющий уведомления о простоях и анализ производительности.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie — решение для управления инцидентами, оптимизирующее оповещения и расписание дежурств для ИТ-команд.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot - сервис мониторинга сайтов, который отслеживает доступность через HTTP/S, Ping и другие типы проверок, отправляя уведомления о проблемах.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty — это облачная платформа для управления инцидентами в ИТ, улучшая реагирование на проблемы через автоматизацию и интеграцию с другими системами.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks - это платформа бизнес-приложений для обслуживания клиентов, ИТ-услуг и продаж, упрощая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 предлагает бесплатные и платные услуги мониторинга сайтов, уведомляя о недоступности сайта и показывая графики времени работы и производительности.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Netdata
netdata.cloud
Netdata - это инструмент для мониторинга систем в реальном времени, позволяющий отслеживать метрики производительности и здоровья инфраструктуры без настройки.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal – это инструмент для мониторинга производительности приложений, отслеживания ошибок и анализа, с интеграцией для Ruby, Elixir, Node.js, Python и JavaScript.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.
ClickPress
click.press
ClickPress — приложение для управления сайтом на WordPress с простыми функциями. Обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это приложение для оптимизации скорости сайтов, предлагающее кеширование, оптимизацию изображений и CDN без необходимости в программировании.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Hexometer
hexometer.com
Hexometer — это приложение для мониторинга веб-сайтов, проверяющее доступность, производительность, SEO и безопасность.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
Uptime
uptime.com
Uptime - платформа для мониторинга веб-сайтов, серверов и API с использованием реального пользовательского мониторинга и визуального синтетического мониторинга.
Malcare
malcare.com
Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.
Broadcom
broadcom.com
Приложение Broadcom обеспечивает безопасный доступ к технологическим решениям и услугам компании, включая управление сетевыми и инфраструктурными приложениями.
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