Альтернативы - SearchStax
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Guru
getguru.com
Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search — это помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает пользователям быстро находить нужную информацию, когда она им нужна, во всех связанных приложениях Google, включая Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts и других.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг ...
Algolia
algolia.com
Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Command E
getcommande.com
Ваш поиск всего. Команда E думает так же быстро, как и вы. Встречайте новейший и самый быстрый способ доступа абсолютно ко всему на вашем компьютере и в облаке.
Happeo
happeo.com
Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!
Search.io
search.io
Добавьте поиск и обнаружение на основе машинного обучения на свой веб-сайт, интернет-магазин или приложение за считанные минуты. Полноценная бесплатная 14-дневная пробная версия.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
nuclia
nuclia.com
Встройте поиск AI и генерирующие ответы в свой продукт. Nuclia API позволяет вам получать 100% готовый поиск с использованием искусственного интеллекта и генерировать ответы на основе документов, текстов и видео, сохраняя при этом конфиденциальность ваших данных и избегая галлюцинаций.
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
Glean
glean.com
Узнайте то, что знает ваша компания, мгновенно. Глин — помощник по работе с интуицией. Выполняйте поиск по всем приложениям вашей компании, чтобы найти именно то, что вам нужно, и узнать то, что вам следует знать.
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...
Onna
onna.com
Onna централизует данные из ваших любимых приложений, обеспечивая оптимизированный и упрощенный поиск и управление в одном месте.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — это поиск как услуга. Наш поисковый API предлагает полнотекстовый, мгновенный поиск ваших данных и документов в режиме реального времени. SeekStorm — это краулер как услуга. Высокопроизводительный, целенаправленный сканер превращает любой веб-сайт в документы JSON со структурированными д...
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет принимать, регистрировать, искать, агрегировать, просматривать и анализировать данные. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как в...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai обеспечивает постоянную актуальность вашего поиска благодаря экспертному развертыванию, постоянному обслуживанию и максимальной безопасности данных для Elasticsearch или OpenSearch.
Vectara
vectara.com
Vectara — это платформа диалогового поиска и обнаружения знаний на базе LLM, которая позволяет компаниям вести интеллектуальный диалог по поводу своих собственных данных (вспомните ChatGPT, но только для ваших данных). В первую очередь, платформа предоставляет простой API и доступ к передовой технол...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch дает разработчикам и бизнес-командам возможность создавать наиболее интуитивный поиск, который увеличивает конверсию на основе поиска.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — это корпоративная поисковая платформа с генеративным искусственным интеллектом от создателей GoLinks. GoSearch объединяет более 100 личных и корпоративных приложений, чтобы предоставить единый унифицированный интерфейс для поиска, основанный на генеративном искусственном интеллекте для по...
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизирует сверхвозможности машинного обучения таких платформ, как Google и Amazon, поэтому любая команда может быстро создать масштабируемый и унифицированный поиск, обнаружение и взаимодействие на протяжении всего пути пользователя. И в отличие от традиционных решений, Miso может персона...
Loop54
loop54.com
Loop54s Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации треб...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — это решение для поиска слайдов и библиотеки с надстройкой PowerPoint. Получите доступ ко всем своим слайдам, изображениям и видео, не выходя из PowerPoint. TeamSlide проверяет ваши презентации на предмет контроля версий и сообщает вам, когда есть устаревшие слайды. Легко подключайте Team...
Findr
usefindr.com
Универсальный поиск для всех ваших приложений. Findr — это помощник по поиску на базе искусственного интеллекта, который помогает вам выполнять поиск по всем вашим приложениям одновременно. С Findr вы сможете: 1. Сократить время, затрачиваемое на поиск информации. 2. Перестаньте запрашивать ссылки и...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io позволяет компаниям создавать лучшие возможности поиска приложений с помощью ведущих в отрасли компонентов пользовательского интерфейса, плоскости управления для развертывания изменений в реальном времени и предоставляет полезную аналитику для поиска. Он работает «из коробки» с Ela...
Outmind
outmind.ai
Outmind дает вам мгновенный доступ к вашим документам, электронной почте, разговорам... чтобы вы выиграли время, качество и эффективность. С Outmind вы не воссоздаете существующие документы: вы можете начать с внутренних справочных элементов. Наши алгоритмы машинного обучения автоматически показываю...
Hebbia
hebbia.ai
Разработчик пользовательских интерфейсов для искусственного общего интеллекта (AGI). Продукт Matrix от Hebbia — это второй пилотный проект информационной работы, используемый финансовыми, юридическими, государственными и фармацевтическими компаниями. Matrix точно решает самые сложные задачи, разбива...
Constructor
constructor.io
Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты открытия продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей поисковой технологии AI/ML, Constructor's Native Commerce Core уч...
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное пра...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего по...
Cludo
cludo.com
Cludo — это интеллектуальный инструмент поиска, призванный упростить жизнь веб-команд и маркетинговых команд за счет автоматизации и содержательных данных. Мы упрощаем поиск как для вас, так и для ваших конечных пользователей. Cludo оптимизирует способы взаимодействия организаций и их клиентов с инф...
Site Search 360
sitesearch360.com
Умный, быстрый, настраиваемый поиск для вашего сайта. - Индексируйте страницы вашего сайта, продукты, видео YouTube, часто задаваемые вопросы и документы (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Используйте наш мощный сканер, предоставьте карту сайта, загрузите фид, используйте наш API или объедините все методы од...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о произв...
Akooda
akooda.co
Akoada Enterprise Search открывает доступ к ценной информации с помощью генеративного поиска на базе искусственного интеллекта для всего предприятия. Новая система поиска и аналитики на базе искусственного интеллекта выходит за рамки предоставления результатов, предлагая контекст, анализ и глубокое ...
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox ана...
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, включа...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клие...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит док...
AddSearch
addsearch.com
Поиск и фильтрация сайтов на базе искусственного интеллекта с самой высокой на рынке рентабельностью инвестиций. Увеличьте конверсию вашего сайта с помощью наиболее рекомендуемого решения для поиска по сайту. Получите полную поддержку внедрения и быструю настройку для любой платформы с помощью скан...
Doofinder
doofinder.com
Улучшите свою электронную коммерцию с помощью интеллектуального поиска по сайту Предоставляйте релевантные результаты поиска на основе искусственного интеллекта и оптимизируйте качество покупок ваших клиентов, одновременно улучшая свои продажи.
Conversica
conversica.com
Conversica — ведущий поставщик диалогового искусственного интеллекта для коммерческих отделов. Увеличьте доход на протяжении всего жизненного цикла с помощью цифровых помощников по доходам.
Unleash
getunleash.io
Друзья не позволяют друзьям создавать собственную систему пометок функций. Управление функциями Unleash создано с учетом потребностей крупных предприятий, поэтому вам не придется создавать его самостоятельно. У нас открытый исходный код, конфиденциальность, безопасность и готовность к самым сложным...
Clerk.io
clerk.io
Персонализация без файлов cookie без ограничений. Clerk.io обеспечивает персонализацию и релевантность на протяжении всего пути клиента, автоматически увеличивая продажи с помощью поиска по сайту, рекомендаций по продуктам, электронной почты, социальных сетей и рекламы.
Collato
collato.com
Мгновенные ответы, ноль усилий. Познакомьтесь с коллективным мозгом вашей команды. Экономьте часы, быстро находя распределенную информацию о продуктах по всем вашим инструментам.