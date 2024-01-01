Альтернативы - Scale AI

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...

Appen

Appen

appen.com

Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов благодаря нашим ведущим в отрасли продуктам, глубокому опыту и непревзойденной глобальной команде специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, п...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Перенесите свои данные в эпоху искусственного интеллекта. Измените способы доступа к данным и аналитике, управления ими и действий с ними, объединив все источники данных и аналитические службы на единой платформе на базе искусственного интеллекта.

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.

Prolific

Prolific

prolific.com

Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Регистрируйте, систематизируйте, сравнивайте, регистрируйте и делитесь всеми метаданными вашей модели ML в одном месте. - Автоматизируйте и стандартизируйте по мере роста вашей команды моделирования. - Работайте над моделями и результатами вместе со своей командой и во всей организации. - Используй...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

Supervisely

Supervisely

supervisely.com

Аннотируйте изображения, видео, наборы данных LiDAR и DICOM, сотрудничайте и обучайте нейронные сети с помощью экосистемы мирового класса для искусственного интеллекта.

Humanloop

Humanloop

humanloop.com

Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг на одной унифицированной платформе, основанной на активном обучении. Значительно проще, в 10 раз быстрее.

Sama AI

Sama AI

sama.com

Раскройте потенциал своей модели благодаря лучшему в отрасли качеству данных. Интегрированная платформа аннотирования данных на базе машинного обучения от Sama с автоматической проверкой упрощает разработку ИИ, ускоряя достижение точности и выход на рынок.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...

Shaip

Shaip

shaip.com

Shaip предоставляет высококачественные данные различных типов (текст, аудио, изображения и видео) компаниям, стремящимся создать объективные и высококачественные модели AI/ML. Shaip лицензирует, собирает и аннотирует данные для сценариев использования в здравоохранении, разговорном искусственном ин...

Openlayer

Openlayer

openlayer.com

Самая передовая платформа для создания высококачественных и надежных моделей с нуля.

Universal Data Tool

Universal Data Tool

universaldatatool.com

Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального в...

TrainingData.io

TrainingData.io

trainingdata.io

Маркировка обучающих изображений и видео с помощью модели для радиологии, патологии и других форм медицинских данных, используемых для построения моделей машинного обучения. Инструмент №1, которому доверяют медицинские компании, ученые-исследователи и техники.

Kognic

Kognic

kognic.com

Лучшее в своем классе решение для объединения датчиков для ADAS/AD, используемое для исследования, формирования и объяснения наборов данных.

Replicate

Replicate

replicate.com

Запускайте ИИ с помощью API. Запускайте и настраивайте модели с открытым исходным кодом. Развертывайте пользовательские модели в большом масштабе. И все это с помощью одной строки кода.

Model Share

Model Share

modelshare.ai

Платформа Model Share AI MLOps — это динамичный центр инноваций в области машинного обучения. Это позволяет инженерам по обработке данных и машинному обучению легко управлять проектами ML от начала до конца. Вы можете улучшать модели, отслеживать прогресс с помощью многофункциональных инструментов ...

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...

SAS

SAS

sas.com

Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...

CVAT.ai

CVAT.ai

cvat.ai

Инструмент аннотирования компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.

Encord

Encord

encord.com

Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...

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