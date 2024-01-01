Альтернативы - SAP
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Ecwid
ecwid.com
Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесите свои данные в эпоху искусственного интеллекта. Измените способы доступа к данным и аналитике, управления ими и действий с ними, объединив все источники данных и аналитические службы на единой платформе на базе искусственного интеллекта.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount — это облачная ERP-система, которая уже 20 лет занимает лидирующие позиции в отрасли. Эта система обеспечивает неограниченный доступ в любое время и в любом месте. В настоящее время во всем мире насчитывается до 60 000 уникальных компаний, которые используют Ecount. Представьте себе, что если...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Riku.AI
riku.ai
Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП.
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
Scale AI
scale.com
Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
Sellix
sellix.io
Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Labelbox
labelbox.com
Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.
neptune.ai
neptune.ai
Регистрируйте, систематизируйте, сравнивайте, регистрируйте и делитесь всеми метаданными вашей модели ML в одном месте. - Автоматизируйте и стандартизируйте по мере роста вашей команды моделирования. - Работайте над моделями и результатами вместе со своей командой и во всей организации. - Используй...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция с PayPal и многое другое. Мы упрощаем ведение вашего бизнеса по разра...