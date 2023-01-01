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Альтернативы - SalesRabbit

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Отправляйте профессионально выглядящие бизнес-предложения вдвое быстрее с помощью Better Proposals. Заключайте больше сделок с помощью углубленной аналитики и цифровых подписей.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.

ProntoForms

ProntoForms

prontoforms.com

ProntoForms (TSXV: PFM) — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким кодом для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, предоставляя работник...

Proposify

Proposify

proposify.com

Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.

Repsly

Repsly

repsly.com

Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.

Nusii

Nusii

nusii.com

Хватит бороться с Word, InDesign и PDF-файлами. Nusii позволяет вам каждый раз создавать красивые предложения за меньшее время.

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan — американская компания по разработке программного обеспечения для планирования со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Anaplan продает подписки на облачное программное обеспечение для бизнес-планирования и предоставляет данные для принятия решений.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

Loopio

Loopio

loopio.com

Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

Платформа поддержки продаж, которая помогает предприятиям розничной торговли получать на 50 % больше дохода от своих отделов продаж, дистрибьюторов и клиентов.

Spiff

Spiff

spiff.com

Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождение ...

Quoter

Quoter

quoter.com

Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.

Kixie

Kixie

kixie.com

Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

Повысьте производительность с помощью интегрированной мобильной платформы для розничных бизнес-операций, коммуникаций и аналитики в реальном времени.

Promomash

Promomash

promomash.com

«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и ​​маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшими возможностя...

Upwex

Upwex

upwex.io

Расширение для браузера, использующее искусственный интеллект для улучшения результатов фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

Универсальное мобильное приложение для продаж на местах, DSD и ввода заказов Создавайте заказы на продажу, мобильные счета, оценки и платежи. Оптимизируйте маршруты продаж и отслеживайте представителей с помощью Live GPS. Создавайте порталы электронной коммерции

DocSales

DocSales

docsales.com

Вы закрываете сделки. Мы поставили их на автопилот. DocSales позволяет вам генерировать предложения и контракты с помощью выбранной вами CRM с нулевым щелчком мыши и нулевыми усилиями.

Jiga

Jiga

jiga.io

Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Программное обеспечение для предложений Bidsketch позволяет создавать, подписывать электронным способом и отслеживать профессионально выглядящие предложения клиентов за 50 % меньше времени.

CaptivateIQ

CaptivateIQ

captivateiq.com

CaptivateIQ — это программное обеспечение №1 для комиссионных продаж, предназначенное для объединения команд. Мы даем возможность командам управлять комиссиями с большей точностью и прозрачностью.

Demoleap

Demoleap

demoleap.com

Experience the power of Real-Time Guided Selling and drive your team to success 🚀 Demoleap real-time sales playbooks reinforce winning behaviors and eliminate cognitive burnout's effects on your seller's performance. Our five-star solution combines product and verbal cues to surface knowledge that ...

OneUp Sales

OneUp Sales

oneupsales.co.uk

A sales performance management solution for growing sales teams. By automatically collecting real-time data from your key systems (CRM, VOIP & more), OneUp gives sales and managers clear insights, automated reports, leaderboards and contests. The platform powers rich TV displays of league tables, da...

SalesScreen

SalesScreen

salesscreen.com

SalesScreen is a state-of-the-art sales performance platform that uses gamification and visualisation to empower sales teams to unleash their full potential. Our mission is to help our customers improve sales performance and build happier workplaces. SalesScreen is designed to meet the challenges of...

Spinify

Spinify

spinify.com

Ranked as the #1 Sales Gamification Platform, Spinify stands out as the only platform in its league to integrate advanced AI, revolutionizing sales team efficiency and productivity. Spinify is renowned for its transparent, clear and flexible pricing, to support your business at any stage of its grow...

WBudget

WBudget

wbudget.io

WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...

Quick FPA

Quick FPA

quickfpa.com

Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам создать подробный объем проекта за очень короткое время и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.

Proposable

Proposable

proposable.com

Proposable позволяет вашей компании создавать, отслеживать и подписывать все ваши предложения без головной боли. Proposable автоматизирует весь процесс предложения: от создания и отправки отслеживаемых предложений через Интернет до закрытия сделки с помощью встроенных электронных подписей.

Weflow

Weflow

getweflow.com

Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...

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