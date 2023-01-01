Альтернативы - SalesRabbit

WBudget

wbudget.io

WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...