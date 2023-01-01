Альтернативы - SalesRabbit
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Better Proposals
betterproposals.io
Отправляйте профессионально выглядящие бизнес-предложения вдвое быстрее с помощью Better Proposals. Заключайте больше сделок с помощью углубленной аналитики и цифровых подписей.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM) — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким кодом для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, предоставляя работник...
Proposify
proposify.com
Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
Quotient
quotientapp.com
Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.
Nusii
nusii.com
Хватит бороться с Word, InDesign и PDF-файлами. Nusii позволяет вам каждый раз создавать красивые предложения за меньшее время.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — американская компания по разработке программного обеспечения для планирования со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Anaplan продает подписки на облачное программное обеспечение для бизнес-планирования и предоставляет данные для принятия решений.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Loopio
loopio.com
Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.
BeatRoute
beatroute.io
Платформа поддержки продаж, которая помогает предприятиям розничной торговли получать на 50 % больше дохода от своих отделов продаж, дистрибьюторов и клиентов.
Spiff
spiff.com
Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождение ...
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
Ansarada
ansarada.com
Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.
Momenteo
momenteo.com
Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
SimpliField
simplifield.com
Повысьте производительность с помощью интегрированной мобильной платформы для розничных бизнес-операций, коммуникаций и аналитики в реальном времени.
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшими возможностя...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, использующее искусственный интеллект для улучшения результатов фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
inSitu Sales
insitusales.com
Универсальное мобильное приложение для продаж на местах, DSD и ввода заказов Создавайте заказы на продажу, мобильные счета, оценки и платежи. Оптимизируйте маршруты продаж и отслеживайте представителей с помощью Live GPS. Создавайте порталы электронной коммерции
DocSales
docsales.com
Вы закрываете сделки. Мы поставили их на автопилот. DocSales позволяет вам генерировать предложения и контракты с помощью выбранной вами CRM с нулевым щелчком мыши и нулевыми усилиями.
Jiga
jiga.io
Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.
Bidsketch
bidsketch.com
Программное обеспечение для предложений Bidsketch позволяет создавать, подписывать электронным способом и отслеживать профессионально выглядящие предложения клиентов за 50 % меньше времени.
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — это программное обеспечение №1 для комиссионных продаж, предназначенное для объединения команд. Мы даем возможность командам управлять комиссиями с большей точностью и прозрачностью.
Demoleap
demoleap.com
Experience the power of Real-Time Guided Selling and drive your team to success 🚀 Demoleap real-time sales playbooks reinforce winning behaviors and eliminate cognitive burnout's effects on your seller's performance. Our five-star solution combines product and verbal cues to surface knowledge that ...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
A sales performance management solution for growing sales teams. By automatically collecting real-time data from your key systems (CRM, VOIP & more), OneUp gives sales and managers clear insights, automated reports, leaderboards and contests. The platform powers rich TV displays of league tables, da...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen is a state-of-the-art sales performance platform that uses gamification and visualisation to empower sales teams to unleash their full potential. Our mission is to help our customers improve sales performance and build happier workplaces. SalesScreen is designed to meet the challenges of...
Spinify
spinify.com
Ranked as the #1 Sales Gamification Platform, Spinify stands out as the only platform in its league to integrate advanced AI, revolutionizing sales team efficiency and productivity. Spinify is renowned for its transparent, clear and flexible pricing, to support your business at any stage of its grow...
WBudget
wbudget.io
WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...
Quick FPA
quickfpa.com
Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам создать подробный объем проекта за очень короткое время и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.
Proposable
proposable.com
Proposable позволяет вашей компании создавать, отслеживать и подписывать все ваши предложения без головной боли. Proposable автоматизирует весь процесс предложения: от создания и отправки отслеживаемых предложений через Интернет до закрытия сделки с помощью встроенных электронных подписей.
Weflow
getweflow.com
Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...