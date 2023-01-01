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Альтернативы - Salesloft

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.

Syncari

Syncari

syncari.com

Syncari — это первая в мире платформа полной автоматизации данных без использования кода, которая дает вашей команде полный контроль над всеми вашими данными. Интеграция и управление данными по всему вашему технологическому стеку никогда не была проще.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.

Weflow

Weflow

getweflow.com

Weflow is a sales performance & forecasting platform. Sales teams use Weflow to drive sales performance, process adherence, and forecast accuracy. - Save reps 4h/week by making Salesforce updates faster - Spot risks early to win 12% more deals - Get >92% forecast accuracy with an effective process &...

Kluster

Kluster

kluster.com

Платформа прогнозирования доходов Kluster позволяет SaaS-компаниям превосходить плановые показатели каждый квартал. Мы помогаем лидерам по доходам обеспечивать рост, обеспечивая стратегию, планирование и реализацию. Простые в использовании инструменты Kluster помогают отделам по сбору доходов опреде...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.

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