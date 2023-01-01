Альтернативы - Sales.Rocks
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Nimble
nimble.com
CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.
Seamless.AI
seamless.ai
Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Snov.io
snov.io
Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.
Mailshake
mailshake.com
Создайте график продаж с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей всего за 5 минут. От $59 в месяц.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
Growbots
growbots.com
Используйте Growbots, чтобы полностью автоматизировать процесс исходящих продаж. Поиск и поддержка в одном месте. Мы интегрируемся с Salesforce и HubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент для поиска электронной почты для B2B-продаж и электронного маркетинга. Наше программное обеспечение преобразует общедоступные данные в расширенный инструмент для поиска клиентов по электронной почте, который помогает профессионалам в маркетинге по электронной почте и инфор...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Kaspr
kaspr.io
Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.
FindThatLead
findthatlead.com
Больше никакой ручной поисковой работы! FindThatLead масштабирует лидогенерацию для увеличения продаж и роста.
HG Insights
hginsights.com
Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — это платформа инструментов поиска продаж B2B. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте сигналы о покупке и персонализируйте холодный охват для исходящего поиска.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
Cognism
cognism.com
Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.
GetEmail.io
getemail.io
Получите чью-либо электронную почту за считанные секунды. Мы используем алгоритмы больших данных и машинного обучения, чтобы за одну секунду найти адрес электронной почты любого специалиста в любой компании.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.
SalesQL
salesql.com
Ускорьте поиск потенциальных клиентов в LinkedIn Используйте SalesQL для поиска адресов электронной почты для ваших целей LinkedIn, даже если вы еще не связались с ними.
Clearout
clearout.io
Массовая проверка электронной почты — точность 98%+, соответствие GDPR, удаление спам-ловушек, проверка электронной почты на злоупотребления, поиск электронной почты, API в реальном времени, время безотказной работы 99,9% — бесплатная пробная версия со 100 кредитами!
Bombora
bombora.com
Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.
SellHack
sellhack.com
Find emails and spend more time meeting with prospects and less time searching for them. SellHack is the only tool you need to take control of your pipeline.
Peakslead
peakslead.com
Find leads and close deals With Ease! Access accurate and real-time verified B2B database to drive growth with built-in email verification.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight curates millions of online stores & delivers a comprehensive database of e-commerce leads globally with deep intelligence about their traffic, industry, technology usage, key decision makers and a lot more.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs is a sales intelligence platform that allows you to go to market in a week or less. Intent data, Technology usage tracker, lead scoring to allow B2B marketers/sales to figure out their addressable market. OceanFrogs takes pride in providing international data (APAC, Japan, India, and the ...
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld helps companies accelerate revenues and reduce the cost of customer acquisition by providing faster access to target prospects through warm introductions.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact is a SaaS solution that enriches, cleans, and corrects data directly in CRMs, without any human intervention. The solution works exclusively from our proprietary algorithms and test servers, and unlike all enrichment solutions, Dropcontact has no contact database. This makes Dropcontact ...
ContactOut
contactout.com
Are you tired of overpaying for accurate B2B contact data and wish there was a more cost-effective solution? Introducing ContactOut – the world’s most accurate contact database. Find emails and phone numbers for 300M professionals, including B2B data for 30M companies. Our platform is trusted by 1.4...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius uses machine learning and a global network of human researchers to help B2B sales and marketing teams scale their outbound processes. The world's fastest growing companies use LeadGenius to find and connect with lasting customers. LeadGenius offers 3 primary services to B2B sales and mark...
LeadDelta
leaddelta.com
A single workspace for your company's relationships. LeadDelta helps you organize and engage your network so that you can become proactive about your most valuable asset – your connections. With LeadDelta, you will obtain a CRM view of your and your team's professional network. LeadDelta allows you ...
bant.io
bant.io
All-in-one lead generation & sales acceleration platform that helps automate your customer acquisition with data-driven experiments, making failure impossible.
UserGems
usergems.com
UserGems helps revenue teams drive bigger pipeline and faster sales cycle by delivering prospects that are most likely to buy. Whenever your customers change their jobs, UserGems automatically surfaces them as new leads to your sales reps. This allows reps to be in front of the buyers at the right t...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer is a web technology profiler and leads data provider. With thousands of technologies tracked across websites of millions of companies, Wappalyzer helps you to identify new prospects and increase your addressable market.
Lusha
lusha.com
Lusha is a go-to-market intelligence platform, designed for sales, marketing and recruitment teams. Lusha’s fresh, dynamic, and high quality data and insights help cut through the noise and reach the right people at the right time. Lusha offers an easy set up without the hassle of lengthy onboarding...
Success.ai
success.ai
Success.ai uses AI to help you send unlimited emails to verified leads, turbocharging your outreach. We identify the right leads to target, personalize your emails, and track the results of your campaigns so you can achieve unstoppable growth.
RelPro
relpro.com
Настраиваемые, адаптируемые и интегрированные в ваш рабочий процесс решения RelPro для развития бизнеса экономят ваше драгоценное время, ускоряют инициативы по росту и обеспечивают результаты.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard предоставляет платформу цифровых помощников по продажам с генеративным искусственным интеллектом, которая позволяет торговым представителям чувствовать себя более уверенно и добиваться успеха благодаря высоко персонализированному продающему контенту для разных типов медиа.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
MediaRadar
mediaradar.com
Отмеченные наградами решения MediaRadar для анализа рекламы предоставляют своевременную информацию о различных медиа, предназначенную для тех, кто участвует в процессах продажи, планирования или покупки средств массовой информации. Команды по продажам средств массовой информации полагаются на MediaR...
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения дохода от партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все, что им нужно для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального в...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...
Draup
draup.com
Платформа на базе искусственного интеллекта для талантливых лидеров и программное обеспечение для поиска B2B-продаж. Drup — это платформа искусственного интеллекта, которую выбирают руководители отделов продаж и управления талантами.
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor — первая в мире операционная система GTM для отделов по работе с доходами. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов CloseFactor помогает предприятиям наполнять свои конвейеры ICP. Используя машинное обучение для автоматического сбора неструктурированной информации о компаниях ...
EngageTech
engagetech.io
Мы даем нашим клиентам возможность управлять более квалифицированным и предсказуемым потоком заказов с помощью нашей уникальной платформы Sales Intelligence и услуг SDR мирового класса. Здесь, на G2, информация и обзоры, которые вы найдете, относятся к нашей платформе Sales Intelligence (ранее извес...