Альтернативы - Sales Impact Academy
TalentLMS
talentlms.com
LMS создана для успеха. Создайте более разумную организацию с помощью обучающей платформы, призванной помочь успешным командам расти.
Trainual
trainual.com
Самый простой способ тренировать и развивать свою команду. Одна инструкция для каждого процесса, политики и СОП в вашем бизнесе, чтобы вы могли быстрее адаптироваться и обучаться.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
WorkRamp
workramp.com
Современная LMS, созданная для обучения и обучения внутренних сотрудников и клиентов. Платформа для поддержки и обучения, созданная для растущих предприятий.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — частная технологическая компания, базирующаяся в Уолтеме, штат Массачусетс, которая предоставляет платформу для продаж и набор продуктов.
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Gradual
gradual.io
Обучение, которое любят ваши продавцы. Замените долгое, скучное стандартное обучение персонализированным микрообучением. Воспользуйтесь нашей библиотекой продаж или запишите свои собственные материалы. Создавайте задания, чтобы подвести итоги обучения, закрепить предыдущие уроки и многое другое.
RedSeed
redseed.com
The RedSeed LMS is the worlds best blended eLearning solution. The entire RedSeed LMS has been built to drive behaviour change with what we call our 'coaching-feedback-loop' which facilitates quality coaching interactions that you can report on. Coupled with a growing library of courses covering; sa...
Kickscale
kickscale.com
AI Sales Coach - Analyses every sales meeting to maximize revenue Our AI-powered sales enablement platform records, transcribes, and analyzes meetings to provide tailored training recommendations.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn is a robust learning management solution that lets you easily assign training and track employee progress. Its intuitive course builder simplifies content creation and a library of pre-built courses offers the training and upskilling your workforce needs. https://auzmor.com/
Wonderway
wonderway.io
Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
SecondNature
secondnature.ai
Инновационное программное обеспечение для обучения продажам с использованием искусственного интеллекта, которое влияет на прибыль. Не ваше традиционное решение для обучения продажам. Дайте нам 3 минуты и попробуйте наш бесплатный симулятор обучения искусственному интеллекту, который поможет вам ус...
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.