Альтернативы - Sailes
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
Hunter.io
hunter.io
Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Nimble
nimble.com
CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.
Seamless.AI
seamless.ai
Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Snov.io
snov.io
Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.
Mailshake
mailshake.com
Создайте график продаж с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей всего за 5 минут. От $59 в месяц.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
Messagely
messagely.com
Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.
Outplay
outplayhq.com
В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Landbot
landbot.io
Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
Troops
troops.ai
Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.
Userlike
userlike.com
Превратите мгновенные чаты в постоянных клиентов. Программное обеспечение для живого чата, которое держит ваших клиентов рядом. Начните общение на своем веб-сайте, оставайтесь на связи через приложения для обмена сообщениями.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM работает как переход к HubSpot и открывает Dark Pipeline без хранилища данных.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
WotNot
wotnot.io
Автоматизируйте взаимодействие с вашими нынешними и будущими клиентами уже сегодня! Создавать ботов легко, но сложно добиться желаемых результатов. Именно здесь на помощь приходит WotNot, предоставляющий готовый сервис. Мы создаем поток квалифицированных потенциальных клиентов, автоматизируем вашу п...