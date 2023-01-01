WebCatalog
Rover

Rover

rover.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Свяжитесь с 5-звездочными нянями и выгульщиками собак рядом с вами, которые предлагают приют для собак, выгул собак, присмотр за домом или детский сад для собак. Бронируйте и платите безопасно.

Веб-сайт: rover.com

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