Альтернативы - Routee

ShopPop

shoppop.com

ShopPop превращает Messenger в мощный маркетинговый канал для вашего бизнеса, запуская и автоматизируя общение в большом масштабе. Когда вы подключите ShopPop к своему бизнесу, вы увеличите свою аудиторию, будете обрабатывать все разговоры в одном почтовом ящике и повторно привлекать их, чтобы увели...