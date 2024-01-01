Альтернативы - Rose AI

Canva

Canva

canva.com

Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, ранее Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интеракт...

Kittl

Kittl

kittl.com

Ускорьте свои рабочие процессы с помощью инструментов дизайна Kittl на базе искусственного интеллекта и получите мгновенный доступ к множеству потрясающих иллюстраций, шрифтов, фотографий, значков и текстур.

Genially

Genially

genial.ly

Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Откройте для себя науку быстрее. Визуальная навигация по исследованиям, поиск в сети цитирования и синхронизация команды. Лучшая платформа для научных открытий.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Visme

Visme

visme.co

Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.

Venngage

Venngage

venngage.com

Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Культура безопасности (iAuditor) Проводить проверки. Захват проблем. Управляйте задачами. Общайтесь четко. Обучайте рабочие команды. Предприятия любого размера выполняют свою работу с помощью SafetyCulture.

Grist

Grist

getgrist.com

Мир заслуживает лучшего инструмента, чем электронные таблицы. Объедините гибкость электронных таблиц с надежностью базы данных, чтобы организовать данные по-своему.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных ин...

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — это внутренний инструмент для создания инструментов без кода. Простой интерфейс перетаскивания позволяет любому создавать инструменты, необходимые для управления ежедневными операциями, такими как отслеживание заказов, решение проблем и мониторинг платежей.

Reportz

Reportz

reportz.io

Инструмент отчетности, предназначенный для экономии вашего времени и денег на трудоемких периодических задачах отчетности за счет использования интерактивных панелей мониторинга.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

CloudNine

CloudNine

cloudnine.com

CloudNine — компания по автоматизации обнаружения электронных данных, которая предоставляет облачное программное обеспечение и услуги для упрощения обнаружения, расследований и аудита в судебных процессах.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...

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