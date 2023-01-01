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로켓펀치

로켓펀치

rocketpunch.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 로켓펀치 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Это крупнейшая бизнес-сеть Кореи Rocket Punch. Создайте свой профиль и откройте для себя массу информации для развития своего бизнеса и карьеры!

Веб-сайт: rocketpunch.com

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