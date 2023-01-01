Напишите свое резюме автоматически. AI Resume Bullet Writer. Rezi — конструктор резюме нового поколения, который полностью избавляет от необходимости писать собственное резюме. Используя искусственный интеллект для генерации текста, Рези напишет для вас идеальное резюме.

Веб-сайт: rezi.ai

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