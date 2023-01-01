WebCatalog
Rezdy

Rezdy

rezdy.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Rezdy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Система онлайн-бронирования для туристических и развлекательных предприятий. Программное обеспечение для онлайн-бронирования, призванное помочь операторам и реселлерам по всему миру экономить время, подключаться, восстанавливать и, в конечном итоге, развивать свой бизнес.

Веб-сайт: rezdy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rezdy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FareHarbor

FareHarbor


Ventrata

Ventrata

ventrata.com

Hostify

Hostify

hostify.com

Resova

Resova

resova.com

MarketMan

MarketMan

marketman.com

Crunched

Crunched

crunched.io

ThinkReservations

ThinkReservations

thinkreservations.com

AccuLynx

AccuLynx

acculynx.com

Checkfront

Checkfront

checkfront.com

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

PlanGuru

PlanGuru

planguru.com

HiveDesk

HiveDesk

hivedesk.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности