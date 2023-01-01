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Альтернативы - Rewardful

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Создавайте и выполняйте маркетинговые планы за считанные секунды с помощью искусственного интеллекта. Найдите лучшую тактику взлома роста для вашего бизнеса с помощью ИИ. Переключите маркетинг на автопилот и развивайтесь.

Awin

Awin

awin.com

Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve — это ведущая платформа партнерского маркетинга, позволяющая партнерам и рекламодателям увеличивать свои онлайн-доходы в Малайзии. Присоединяйтесь к нашей партнерской сети прямо сейчас!

Simplero

Simplero

simplero.com

Ваш онлайн-бизнес стал проще Simplero предоставляет вам все инструменты, необходимые для построения и развития успешного бизнеса в области онлайн-образования, в одном месте.

Talkable

Talkable

talkable.com

Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup — единственное решение, на 100% предназначенное для создания партнерских магазинов, основанное на искусственном интеллекте. Бесплатная 7-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется!

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising — агентство цифровой рекламы, предоставляющее комплекс решений по привлечению клиентов. Узнайте, как привлечь свою целевую аудиторию!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Представьте, что ваши клиенты помогают вам увеличить продажи! Рекомендации клиентов являются ключом к вирусному маркетингу и процветающему бизнесу. С помощью ReferralCandy привнесите эту невероятную силу влияния коллег в свой собственный магазин.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote – партнерский и реферальный маркетинг Создайте циклы в своей воронке продаж, ориентированные на влиятельных лиц, представителей бренда и существующих клиентов, с помощью самого популярного программного обеспечения для партнерского маркетинга.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.

Offer18

Offer18

offer18.com

Платформа Performance-маркетинга. Для филиалов, рекламодателей и рекламных сетей, чтобы помочь им отслеживать, оптимизировать и измерять эффективность своих сетей.

BeMob

BeMob

bemob.com

Программное обеспечение для отслеживания рекламы для покупателей медиа и партнерских маркетологов. Универсальное решение проблем интернет-рекламы.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!

MGID

MGID

mgid.com

Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...

CJ

CJ

cj.com

Преуспейте в крупнейшей и наиболее авторитетной в мире экосистеме перфоманс-маркетинга, основанной на партнерстве, и превзойдите свои цели по росту коммерции за счет масштабируемого и устойчивого роста как для брендов, издателей, так и для авторов.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...

Admitad

Admitad

admitad.com

Перформанс-маркетинг нового поколения. Набор решений для рекламодателей, издателей и влиятельных лиц любого размера.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Referral Rocket предлагает предприятиям платформу для запуска и управления высокоэффективными кампаниями реферальной программы. Наша удобная платформа позволяет предприятиям использовать огромный потенциал защиты интересов клиентов, способствуя экспоненциальному росту и увеличению числа клиентов.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных пис...

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify — это компания, занимающаяся поведенческой аналитикой, которая определяет, какие сообщества сформировались вокруг брендов. В этом смысле сообщество не означает поклонников социальных сетей, программ лояльности или данных CRM. Речь идет о реальных сообществах (улицах, поселках и поселках), в ...

Harviist

Harviist

harviist.com

В Harviist мы считаем, что будущее эффективного маркетинга зависит от аутентичных, органических и заслуживающих доверия рекомендаций. Чтобы использовать возможности рефералов клиентов, мы создали простую и доступную подключаемую платформу, которая позволит вам создавать и отслеживать реферальные кам...

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

Genius Referrals автоматизирует ваши реферальные процессы, создает защитников бренда и помогает вам развивать свой бизнес с меньшими затратами времени, затрат и хлопот. Он интегрируется с платформами, которые вы уже используете, автоматизирует трудоемкий и утомительный процесс рефералов и превращает...

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae — это партнерская платформа, которая позволяет рекламодателям, сетям и покупателям создавать собственную специализированную и безопасную партнерскую сеть.

Retainful

Retainful

retainful.com

Возвращайте брошенные корзины, возвращайте клиентов и увеличивайте повторные продажи с помощью более эффективного маркетинга по электронной почте. Отправляйте электронные письма, которые привлекают и конвертируют — без особых усилий.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn — это инструмент для выхода на рынок, который позволяет командам продаж создавать воронку продаж посредством теплого знакомства с клиентами (вместо того, чтобы полагаться на холодный охват с низкой конверсией). ReferIn определяет все возможности для теплого знакомства с вашими руководителями...

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals — лучшее реферальное программное обеспечение, простое в настройке и доступное. InviteReferrals, которым доверяют более 10 тысяч предприятий и малого бизнеса, включая Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla, — это лишь немногие имена, и камп...

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...

Partnero

Partnero

partnero.com

Программное обеспечение для управления партнерством для SaaS и предприятий электронной коммерции

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитр...

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

Привлекайте больше клиентов с помощью лучшего в своем классе программного обеспечения для реферального маркетинга, которое работает вместе с вашим бизнесом. Автоматизируйте запрос, поддержите множество рефералов, согласуйте стимулы, конвертируйте в продажи, а затем повторите то же самое для вирусной...

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Мы считаем, что резкий рост затрат на приобретение вызван устаревшей моделью маркетинга бренда для потребителя. Пришло время перемен. Потребители ищут близости и доверия и обращаются к своим коллегам за рекомендациями по продуктам. Традиционные реферальные программы могут оказаться неэффективными, и...

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Мощные и эффективные решения #crowdfunding, которые помогают создателям проектов воплотить свои идеи в жизнь.💡 Kickbooster привносит в индустрию краудфандинга обширные знания и опыт в области электронной коммерции, чтобы помочь создателям проектов превратить свою идею в прибыльный бизнес или расшир...

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefinery — это вирусная платформа для привлечения клиентов для запуска новых продуктов и реферальных программ из уст в уста.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

GetTheReferral — это реферальная платформа SaaS на основе приложений, которая сочетает в себе инструменты коммуникации, управления проектами и взаимодействия, обеспечивающие высококачественные рекомендации. GTR сочетает в себе интегрированную панель управления, которая управляет потенциальными клиен...

Base AI

Base AI

base.ai

Base — это платформа автоматизации клиентского маркетинга и защиты интересов B2B, которая использует искусственный интеллект, чтобы позволить маркетологам оптимизировать взаимодействие, генерировать отзывы клиентов, получать ценную информацию, фиксировать VoC и масштабировать информационно-пропаганд...

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

Платформа стимулирования клиентов Aklamio позволяет брендам расти за счет привлечения новых клиентов, удержания существующих и превращения их в защитников бренда. Предприятия по всему миру используют нашу полностью управляемую платформу, чтобы предлагать множество различных типов стимулов (наличные,...

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