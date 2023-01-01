Альтернативы - Retainly

Usermaven

usermaven.com

Аналитика веб-сайта и продукта сделана правильно – наконец-то! Система отслеживания Spotless™ от Usermaven автоматически фиксирует все события, устраняя зависимость от разработчиков и делая ее самым простым инструментом аналитики для маркетологов и специалистов по продуктам.